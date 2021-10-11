20 gün önce baba olmuştu, sokakta bıçaklanarak öldürüldü
İzmir'in Buca ilçesinde, 20 gün önce baba olduğu öğrenilen Mahsun Aslan(30), tartıştığı iki kardeş tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası kayıplara karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Olay, saat 22.00 sıralarında Çamlıkule Mahallesi 222/35 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Mahsun Aslan, henüz belirlenemeyen bir nedenle kardeş oldukları öğrenilen A.F. ve S.F. ile sokakta tartıştı. Gerginliğin artmasıyla tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Olayda, Aslan vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Aslan, yakınları tarafından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Aslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Aslan'ın öldüğünü duyan yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi. Aslan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
20 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞTU
Öte yandan, bıçaklanarak yaşamını yitiren Mahsun Aslan'ın 20 gün önce baba olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, olay sonrası bir otomobil ile olay yerinden kaçan A.F. ve S.F.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ayrıca, öldürülen Mahsun Aslan ve A.F. ile S.F.'nin arkadaş olduğu öğrenildi.
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