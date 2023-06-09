21 yıl hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde hakkında 23 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 09.06.2023 - 09:27
21 yıl hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 21 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan İ.K., Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan İ.K., işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.


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