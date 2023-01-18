23 yaşındaki Mehmet düştüğü sulama kanalında boğuldu
Şanlıurfa’da, sulama kanalına düşen Mehmet Emin Ekşi (23), boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sırrın Mahallesi yakınlarında, önceki gün akşam saatlerinde Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına bir kişinin düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen dalgıç polisler, yaptıkları aramayla Mehmet Emin Ekşi'ye ulaşarak sudan çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ekşi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Mehmet Emin Ekşi’nin cenazesi otopsi için Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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