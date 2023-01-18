23 yaşındaki Mehmet düştüğü sulama kanalında boğuldu

Şanlıurfa’da, sulama kanalına düşen Mehmet Emin Ekşi (23), boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 14:42
23 yaşındaki Mehmet düştüğü sulama kanalında boğuldu
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Sırrın Mahallesi yakınlarında, önceki gün akşam saatlerinde Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına bir kişinin düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen dalgıç polisler, yaptıkları aramayla Mehmet Emin Ekşi'ye ulaşarak sudan çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ekşi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mehmet Emin Ekşi’nin cenazesi otopsi için Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.


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