25. Alman Gelecek Ödülü Kovid-19 aşısını geliştiren BioNTech kurucularına verildi
Bu yıl 25'incisi verilen Alman Gelecek Ödülü yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısını geliştiren Uğur Şahin, Özlem Türeci, Christoph Huber ve Katalin Kariko'nun oldu.
Almanya'da Cumhurbaşkanı, seçkin araştırma ve geliştirme projelerini Alman Gelecek Ödülü ile onurlandırıyor.
Almanya Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Frank-Walter Steinmeier'in 250 bin avro değerindeki ödülü Berlin'de BioNTech şirketi kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile Christoph Huber ve Katalin Kariko'ya takdim ettiği ifade edildi.
COVİD-19 KATLANARAK YAYILABİLİR
Yazılı açıklamada, bilim insanları ekibinin, mRNA üzerinde yıllarca süren araştırmalara ve Covid-19'un katlanarak yayılacağına dair ön görüye dayanarak virüse karşı aşı geliştiren ilk kişiler oldukları vurgulandı.
Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, BioNTech'in pandemide elde ettiği başarının çığır açıcı ve ilham verici olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Güvenli ve etkili bir aşının geliştirilmesiyle BioNTech araştırmacıları dünya çapında milyonlarca insanın hayatını kurtardı ve onların ciddi hastalıklardan korunmasına katkıda bulundu. Böylece BioNTech, bir yıl içinde Kovid-19 pandemisine karşı mücadelede bir dönüm noktası oluşturdu. Bu başarıya, uzun yıllara dayanan araştırma fonumuzla katkıda bulunabildiğimiz için gurur duyuyorum"
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