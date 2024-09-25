25 Eylül SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.09.2024 - 09:30

Güncelleme: 25.09.2024 - 09:30

SAKARYA ilinde 25 Eylül Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLİYE, AKÇAY, FEVZIYE, FEVZİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde 1530. SK., BAYIR/1, CAMİ, CAMİ SK., ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, FEVZIYE, FEVZIYE/1, FEVZIYE/10, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZIYE/8, FEVZİYE, FEVZİYE SK., MEHMET ÇAVUS, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MKS, ORTA, ORTA/1, ORTA/12, YESILTEPE/1, YEŞİLTEPE, YILMAZER, YILMAZER 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA 1, BAYIR, BAYIR SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/3, NAİLİYE, NAİLİYE CD., ORMAN YOLU, POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR SOGUKSU, KIRKPINAR SOĞUKSU, KIRKPINAR TEPEBASI, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU, BAGDAT CD., BAGDAT/2, BAĞDAT CD., BAL SK., CEVİZLİ EVLERİ İÇİ YOLU, CEVİZLİ SK., ÇETIN, ÇETİN SK., ÇETİN (İZMİT) SK., ÇİĞDEM SK., ERDEMLI YOL, ERDEMLİ YOL, ERDEMLİ YOL SK., ESKI BAGDAT, ESKI BAGDAT/1, ESKİ BAĞDAT CD., GÖL CD., HÜRRİYET SK., ISTASYON 2, İSTASYON 2 CD., KAYRA, KIRKPINAR YAŞAM MERKEZİ İÇİ YO, KOSU SAHASI, KOŞU SAHASI SK., KURTKÖY EVLERİ SİTESİ İÇİ YOLU, MESELIK 1/4, MEŞELİK, ÖNDERLER SİTESİ İÇİ YOLU, ÖZGÜRLÜK 2, PAPATYA 2 SK., PORTAKAL ÇIÇEGI, PORTAKAL ÇIÇEGI-, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, SOGUKSU, TAŞKIN SK., ÜNAL, ÜNAL SK., YASEMEN, YASEMEN SK., YAVUZ SELİM, YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde MEHMET ÇAVUŞ, MEHMET ÇAVUŞ SK., POLAT CD., YILMAZER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN mahallelerinde GÜVEN/1, GÜVEN/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde YESILOVA MERKEZ, YESILOVA MERKEZ/9, YEŞİLOVA MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, IMAMLAR, İMAMLAR, KARAMANLAR, UZUNALAN, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde 4007 SK., ABDURRAHMANLAR, CEBEK, CEBEK 1, CEBEK 26, CEBEK SK., CEBEK/13, CEBEK/17, DOKUZOLUK, DOKUZOLUK SK., GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., GIRGIRLAR/1, GIRGIRLAR/3, GÜRPINAR/1, HAYALLER, HAYALLER SK., HAYALLER/3, IMAMLAR, IMAMLAR/1, IMAMLAR/15, İMAMLAR SK., KABAKLAR, KABAKÖY, KABAKÖY SK., KABAKÖY/1, KABAKÖY/4, KARAMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KARAMANLAR KÖYÜ YOLU, ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., UZUNALAN, UZUNALAN 14, UZUNALAN 17, UZUNALAN SK., UZUNALAN/1, UZUNALAN/13, UZUNALAN/15, UZUNALAN/19, UZUNALAN/25, ZIAHMET 4003, ZIAHMET 4005, ZIAHMET 4006, ZIAHMET 4007, ZIAHMET MERKEZ, ZİAHMET MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde ARALIK, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ SK., IGDELIK, İĞDELİK CD., YENİ DOĞAN MAHALLESİ TOKİ KONU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDINLAR, HACIYAKUP mahallelerinde ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AYDINLAR SK., HABIBLER, KABAKLAR SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALBALLAR, DISDEDELER, GÖKÇESARAY, HACIMAHMUT MERKEZ, KEMALLER, MUSTANLAR MERKEZ, TASYATAK, TUZLA, UĞURLU mahallelerinde ALBALLAR, ALBALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, BEYGÜBET YAYLASI, DEDELER YAYLASI, DISDEDELER YAYLASI, HACIMAHMUT MERKEZ MAH. YAYLASI YOLU, HANYATAK, KAŞIKCI ŞEYHLAR YAYLASI, MUSTANLAR YAYLASI YOLU, TAŞYATAK SK., TUZLA KÖYÜ İÇ YOLU, UĞURLU KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA, YAYLAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALBALLAR, ÇIFTLIK YAYLASI, ÇİFTLİK, GÖKÇESARAY, HACIMAHMUT, KASIKÇISEYHLER MERKEZ, KAŞIKÇIŞEYHLER, KEMALLER, KILAVUZLAR YAYLASI, TASYATAK mahallelerinde ÇIFTLIK MAH. YAYLASI YOLU, GÖKÇESARAY MERKEZ YAYLASI, GÖKÇESARAY YAYLA EVLERI YOLU, HACIMAHMUT ÇİFTLİK YAYLASI, HACIMAHMUT KÖYÜ YAYLASI, KASIKÇISEYHLER MERKEZ KÖY YOLU, KAŞIKÇIŞEYHLER KÖYÜ YOLU, KEMALLER YAYLASI, KILAVUZLAR YAYLASI YOLU, MAHDUMLAR YAYLASI, ŞEYHLER YAYLASI, TASYATAK, YANIK YAYLASI, YAYLAALTI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADERE mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA CD., ELMALI, ELMALI SK., KAYNAK/3, KIRLANGIÇ SK., MESE, MEŞE SK., SANDAL, SANDAL SK., SEZGİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE mahallelerinde ÇARDAK, ÇARDAK SK., ÇETİNKILIÇ SK., DEREBOYU SK., GIZEM, GİZEM CD., GÖKTEPE/2, İCLAL SK., KAPAN SK., LIDER, LİDER SK., SENGÜL, TERTIP, TERTİP SK., YÖRÜKLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUZLA mahallelerinde 1230 NOLU, 1230 NOLU SK., 1232 NOLU, 1232 NOLU SK., 1234 NOLU, 1239 NOLU, 1260 NOLU, ALPARSLAN TÜRKES, DEVOGLU, DEVOĞLU CD., NERGİZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROĞLU, DURMUSLAR, GÖKÇELER mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ÇAKIROĞLU SK., DEMİROĞLU, DUTLAR, GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., MERKEZ_2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURMUSLAR mahallelerinde PAZARKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDİYE, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK CUMHURİYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde ADAPAZARI AKYAZI YOLU, AHMEDİYE, AYDINLAR, BAHAR_1, BARUT, HASAN ÇAVUŞ, KALKAVAN, KANARYA SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KÜÇÜCEK CD., MECİDİYE SK., MESCİT SK., ÖZDEMIR, ÖZDEMİR, SAKARYA, SARALAR, SARALAR CD., TERCAN, TERCAN SK., UGUR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZYAZI mahallelerinde DÜZYAZI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZYAZI mahallelerinde DÜZYAZI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ mahallelerinde 4008, BELDİBİ, DEGIRMENDERE, TAŞYATAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ, RESADIYE mahallelerinde 1091 SK., BELDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, CIVEK, CİVEK SK., REŞADİYE, TAŞBURUN SK., TEPE, TEPE SK., TEPE_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZTEPE, HANYATAK mahallelerinde ACELLE YAYLASI, BOZTEPE, BOZTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE SK., ÇATALKAYA, GÜZLEK SK., HANYATAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, KONURALP, YUVALAK mahallelerinde 1003 SK., 1017 SK., 1029 SK., 1031 SK., 1040 SK., 1047 SK., 1049 SK., 1063 SK., 1065 SK., 1068 SK., 1069 SK., 1070, 1076 SK., 1078 SK., 1080 SK., 1081 SK., 13002. SK., 2006 SK., 2007 SK., 2009 SK., 2010 SK., 2016, 2016 SK., 2018 SK., 2019 SK., 2024 SK., 2031 SK., 2033, 2033 SK., 2035 SK., 2037 SK., 2049 SK., 2052 SK., 2053 SK., 2055, 2056, 2057 SK., 2059, 2060, 2065 SK., 2069, 2085, 2085 SK., ŞEREFİYE SK., YUVALAK, YUVALAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KONURALP, YUVALAK mahallelerinde 1015 SK., 1031, 1045 SK., 1062 SK., 1063, 1065, 1067, 1067 SK., 1070 SK., 1076, 2001, 2011, 2011 SK., 2012, 2012 SK., 2014 SK., 2017 SK., 2018, 2020 SK., 2021 SK., 2022 SK., 2023 SK., 2025, 2025 SK., 2032 SK., 2038 SK., 2042, 2042 SK., 2044, 2044 SK., 2047 SK., 2049, 2050 SK., 2051 SK., 2052, 2053, 2055 SK., 2056 SK., 2063 SK., 2069 SK., 2071, 2072 SK., 2073 SK., 2075 SK., 2077, 2077 SK., 2083, 2083 SK., 2095, ADA CD., GENÇ SK., YAĞCILAR CD., YUVALAK SK., YUVALAK_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 955. SK., 957. SK., 958. SK., 959. SK., 987. SK., 988. SK., 989. SK., BESEVLER, EKOLOJİ LABORATUARI, İSTANBUL, KIRCAALİ CD., PİKNİK ALANI, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, UHUVVET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANCUMA, EMIRLER, EMİRLER, KAMISLI, KAMIŞLI mahallelerinde 11 NOLU, 11 NOLU CD., 94 NOLU SK., 95 NOLU, 95 NOLU SK., ALACUMA CD., ALANCUMA, ALANCUMA CD., DALAN SK., EMIRLER, EMİRLER CD., KAMISLI, KAMIŞLI, KAMIŞLI CD., KIRAÇ SK., KIVRIMLI, KIVRIMLI SK., KOZLUK, KOZLUK CD., MESUT SK., ÖZLÜ SK., SÖĞÜT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK mahallelerinde 1015, 1015. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK mahallelerinde 1011 SK., 1028 KÜME EVLER, 1028- KÜME EVLER, ANAFARTALAR, ANAFARTALAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1007 SK., 1009, 1009 SK., ESKİŞEHİR CD., YUKARI KIRAZCA CD., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AKÇAY, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1014 SK., 1016 SK., 1018, 1018 SK., 1020, 1020 SK., 1404 NOLU, AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DEMIRYOLU, DEMİRYOLU CD., ORTA/3, ORTA/4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1002, 1002 SK., 1003, 1004, 1004 SK., 1004/1, 1012, 1030, 1032, ÇİÇEKÇİ SK., DEMIRYOLU CD., ESKISEHIR, ESKISEHIR/8 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1005, 1005 SK., 1027, 1027 SK., 1027., 1029 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 25 Eylül Çarşamba 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLIKÖY mahallelerinde OVALI, OVALI SK., SAN, SINIR, ŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.