27 Ağustos KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.08.2024 - 10:47

Güncelleme: 27.08.2024 - 10:47

KOCAELİ ilinde 27 Ağustos Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AĞIT SK., AHULAR, AHULAR SK., ASLANAGZI, ASLANAĞZI SK., ATAŞ SK., ATES, BADEMLİ SK., ÇADIRKUŞAĞI SK., ÇAĞLIN SİTESİ YOLU SK, ERGUVAN SK., GAZEL, GÜLLÜK SK., GÜNBATIMI SK., HASAN TAHSIN, İPEKLİ SK., KABATAŞ SK., KEMER SK., KILIÇLAR SK., KÜPELI, LADİN SK., MANAVGAT CD., MANDALİNA SK., MORSALKIM SK., MUSTAFA KEMAL, PIR SULTAN ABDAL, PİR SULTAN ABDAL CD., PORTAKAL SK., REZENE SK., TURGUT ÖZAL CD., TURUNÇ SK., YILDIZ SİTESİ YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ACIBADEM SK., ANDIZ SK., ATEŞ SK., AYGÜN SK., BUDAK, BUDAK SK., ÇARKIFELEK SK., DOĞA EVLERİ SİTESİ YOLU SK, ERENGÜL SK., FATİH CD., GAZEL SK., GEYLANİ SK., GÜLBAHAR SK., HASAN TAHSİN CD., ITIR SK., İĞDE SK., KAKTÜS SK., KARAÇAM SK., KÜPELİ SK., MEŞE SK., MUSTAFA KEMAL CD., OZANLAR SK., ÖREN SK., PALMIYE, PALMİYE SK., SERVET, SERVET SK., SOĞUKSU CD., SUDE SK., SÜVARİ SK., VAKİT SK., ZERDALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 109. SK., 111. SK., 120. SK., 121. SK., 122. SK., 39. SK., HACI ARİF CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI mahallelerinde KARTEPE, TABAY, TELESİYEJ YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEKEVLER mahallelerinde 100.YIL, 100.YIL CD., ADA SK., ADALETLI, ADALETLİ SK., AKHİSAR SK., ALTUN, ALTUN SK., ASARCIKLI SK., ASİLZADE SK., ATAMAN SK., ATAYURT SK., AVRUPA SK., AYDINLAR., AYDINLAR. SK., AZRA SK., BALÖZÜ, BALÖZÜ SK., BASAK, BAŞAK CD., BILGE, BILGE CD., BİLGE CD., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., CUMHUR, CUMHUR SK., ÇİLLİ SK., DİCLE CD., DİDEM SK., ESNAF SK., FESLEGEN, FESLEĞEN SK., FIRAT SK., FİŞEK SK., GÜLDEMET SK., GÜLDİBİ SK., GÜLNAZ SK., HANDAN, HANDAN SK., HANDE, HANDE SK., IBNI SINA, İBNİ SİNA CD., KADIRGA SK., KEREM SK., KİRAZLI SK., KUZULUK SK., NAZLICAN SK., NESE, ORHAN SULTAN SK., ÖZTEMIZLER, ÖZTEMİZLER SK., RENÇBER, RENÇBER SK., SAFİR SK., SELAMET SK., SEVİNÇ SK., SULTAN ORHAN, TABLO, TABLO SK., TEM BAĞLANTI YOLU. CD., UTKU, UTKU SK., ÜRETKEN SK., YENIEMEK, YENİEMEK CD., YEŞİLBAHAR SK., YETER, YETER SK., YILDIRIMLAR, YILDIRIMLAR SK., ZERRE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ARSLANBEY OSB, ATASEHIR, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE mahallelerinde AKASYA, AKASYA SK., AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKİF SK., AKKONAK, AKKONAK SK., ALADAĞ SK., ARPAÇAY SK., ASLI, AŞIK SK., ATALAR SK., AYDINLI SK., BAGDAT, BAGDAT CD., BAĞDAT CD., BALKAYA SK., BALLICA, BALLICA SK., BASAKÇI, BAŞAKÇI, BAŞAKÇI SK., BEREKETLİ., BESIK, BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., BİHTER SK., BİRLİK SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEMRE, CEMRE SK., CEREN, CEREN SK., CEVİZ SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇEMBER, ÇEVİK, ÇIRACI SK., ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DEMİRCİ SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DİNAMİK SK., DURU SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELİT SK., ELMALIK, ELMALIK SK., EMRAH, EMRAH SK., ENERJİ SK., ERASLAN, EREN, FETIH, FETİH SK., GAZI, GAZİ CD., Gazi Yener Taşkın, GENÇLİK SK., GÖKALP SK., GÖZDE, GÖZDE SK., GÖZPINAR, GÖZPINAR SK., GURBET SK., GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., GÜLLÜ, GÜLLÜ SK., GÜLPINAR SK., GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., GÜRBÜZ, GÜRCAN SK., GÜVENER, GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI, HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HAREM SK., HARMAN SK., HAVAİ SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, HİPODROM CD., HİPODRUM CD., HÜNER SK., IDEAL, INKILAP, ISTIKBAL SK., IZMIT., İDEAL SK., İLKBAHAR SK., İNKILAP SK., İSKENDER SK., İSTİKBAL SK., İZMIT., İZMİT.. CD., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KAMAN SK., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT, KARTEPE KENT SK, KASIRGA SK., KAYALAR, KESER CD., KETEN, KETEN SK., KILAVUZ SK., KIRLANGIÇ SK., KORAY, KORAY SK., KORLU SK., KULELI, KULELİ SK., KUMLUCA SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LAÇİN SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MACERA, MARTI SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, MELEK SK., MİNE SK., MUALLİM SK., MUHABBET, MUHABBET SK., MÜDERRIS, MÜDERRİS SK., NAME SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NEŞELİK SK., NIDA, NİDA SK., OYA SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZBILEN, ÖZBİLEN SK., ÖZDEN, ÖZVEREN SK., PİYADE SK., PLATİN SK., PUMA SK., RAHMİ SK., SAKIN, SAMATYA, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELİ SK., SERAP SK., SERÇE SK., SEVİLMİŞ, SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK., SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR SK., SÜLEYMANİYE CD., TABİAT, TABİAT SK., TAÇ SK., TARAKLI SK., TAŞ SK., TOPBAS, TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., TURNA, UYGAR, UYGAR SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD., YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM, YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK., YURDUM, YURDUM SK., ZERDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 1. SK., 103. SK., 104. SK., 106. SK., 107. SK., 108. SK., 109., 110., 110. SK., 112. SK., 113. SK., 114. SK., 115. SK., 116., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 119. SK., 121., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 126. SK., 127., 127. SK., 128., 128. SK., 13. SK., 130. SK., 131. SK., 132. SK., 133. SK., 134., 134. SK., 135. SK., 136., 136. SK., 137. SK., 138. SK., 140., 140. SK., 142. SK., 15. SK., 17. SK., 18. SK., 19., 19. SK., 2. SK., 201. SK., 214., 214. SK., 22., 23. SK., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247. SK., 248. SK., 25. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 3. SK., 31. SK., 32., 32. SK., 33. SK., 34. SK., 35. SK., 36. SK., 37. SK., 4. SK., 40. SK., 41., 41. SK., 5. SK., 6. SK., 7. SK., 9. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., IMAR, İMAR CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALAKDERE mahallelerinde ANADOLU CD., DEĞİRMEN SK., GÜLERSOY SK., OBA, OBA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAAHMETLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 101., 101. CD., 1046., 105. CD., 1056. SK., 109. CD., 1134., 1134. SK., 1135. SK., 1136. SK., 1137. SK., 1138., 1147. SK, 1148., 1148. SK., 1149. SK., 202 CD., 202. CD, 202. CD., 208. CD., 2808., 2818., 2825., 2875., 3089, AGAH EFENDİ SK., AKIN, AMIRAL, AMİRAL, AMİRAL CD, ATİLLA SK., ATLAS, BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CENNET, CENNET SK., CEVHER, CEVHER SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİFTLİK CD., DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HAFIZ ISMAIL, HAFIZ İSMAİL CD., I.BAYRAKTAR, İ.BAYRAKTAR CD., İZZET AÇIKBAŞ SK., KADER, KARADENİZ SK., KARAPINAR, KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, KOCAÇINAR SK., KOCAGÖL, KOCAGÖL SK., NAİL AYDIN SK., NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, ORMAN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SARIKUM CD., SELVİ SK., SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİ BABA SK., SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TOPRAK SK, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YASEMİN SK., YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ mahallelerinde AKKAYALAR SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BAYRAK SK., ÇAMLIK SİTESİ YOLU SK, İSTİRİDYE SK., KARTOPU, KARTOPU SK., LÜFER SK., PELTEK SK., REZENE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMETLER mahallelerinde BAĞDAT, SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, DURAÇALİ, DURAKLI, ÖZBEY, PINARDÜZÜ mahallelerinde ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI KUMLU MEVKII, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, KUBUZCU mahallelerinde AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAĞAÇ, PINARDÜZÜ mahallelerinde KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, SAKALLIOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ mahallelerinde AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇARSI, ÇARŞI, ORHAN mahallelerinde AĞVA İSTANBUL CD., BEYAZ MENDİL SK., DURSUN SK., GARAJ, GARAJ CD., HACILAR SK., HUNLAR CD., HÜR SK., KALAYCI SK., KAYMAK SK., NAMAZGAH CD., NARİN SK., ŞANLI SK., TABAKHANE CD., VELİ HASAN SK., YOLCU, YOLCU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 27 Ağustos Salı 10:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADIVAN, KARADİVAN, SEREFSUNGUR, ŞEREFSUNGUR mahallelerinde AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BESTILLER MEVKII KÜME EVLER, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVL, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMİDİYE, IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4336. SK., 4426. SK., FILIZ, HAMIDIYE, HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE CD., İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVAZPINARI mahallelerinde AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İHSANİYE MERKEZ, SELİMİYE mahallelerinde 4429. SK., FİLİZ SK., SELIMIYE YUKARI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, ATATÜRK, CUMHURİYET, HALIDERE YALI, KÖRFEZ, YUKARI mahallelerinde 107. CD., 108., 2001. SK., 2002., 2002. SK., 2003. SK., 2004., 2004. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2007., 2007. SK., 2008., 2008. SK., 2009. SK., 2010., 2010. SK., 2011. SK., 2012. SK., 2013., 2013. SK., 2015. SK., 2017. SK., 2023. SK., 2025. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2044. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2050. SK., 2051. SK., 2053., 2053. SK., 2056. SK., 2058., 2061. SK., 2062. SK., 2065. SK., 2067. SK., 2068. SK., 2069., 2069. SK., 2071. SK., 2072. SK., 2073. SK., 2074. SK., 2075. SK., 2077., 2078. SK., 2083. SK., 2084. SK., 2086. SK., 2089. SK., 2093. SK., 2094. SK, 2095. SK., 2099., 2099. SK., 2103. SK., 2105. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2113., 2113. SK., 2115. SK., 2122., 2122. SK., 2124., 2124. SK., 2125. SK., 2129. SK., 2131., 2131. SK., 2133., 2135. SK., 2136. SK., 2138. SK., 2144., 2144. SK., 2145. SK., 3029. SK., 3033. SK., 3035. SK., 3042., 3145., 3145. SK., AHMET YESEVİ CD., BAĞ YOLU SK., ÇAGDAS, ÇEŞMEALTI CD., DEVLET KARAYOLU (D130) CD., DUYGU, EROL ÖZÜDOGRU, ERTUĞRULGAZİ SK., ESKI KÖY, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD., FUNDA, GÖKTÜRK SK., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., IPEK, İPEK SK., KABAK KIRAN, KABAK KIRAN CD., KARAKESTANE CD., KONCA, KONCA CD., KUBİLAY SK., MANDIRA CD., MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MOLLA AHMET, MOLLA AHMET SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., OKUL YOLU CD., OSMAN ÖZGÜN SK., SABAHATTİN ZAİM CD., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD., SOKULLU, SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., TAŞÇI BURUN CD., UYURSU, UYURSU CD., YALI YOLU CD., YURT SK., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU, SEVİNDİKLİ mahallelerinde KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MARTILAR MEVKİİ, MARTILAR MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANİYE mahallelerinde KULOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANIYE, ORHANİYE mahallelerinde ORHANIYE MERKEZ MEVKII, ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ, ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEBAŞI SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde CANSU SK., ÇAVUŞ SK., ÇİMENLİ SK., DİKMEN SK., DÖRTYOL SK., DÜZENLI, ELMA, ELMA SK., FİRDEVS SK., GÜRSEL, HACI MAHMUT, HACI MAHMUT CD., HOCA AHMET YESEVI, HOCA AHMET YESEVİ CD., KALKAN SK., KARLIDERE SK., KASIMOĞLU SK., KINALI, KULOGLU, KULOĞLU SK., LAL SK., MERCAN, NAR SK., OFİS SK., ORTANCA SK., SEYİR SK., TINAZTEPE, TINAZTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Ağustos Salı 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, PAŞADAĞ, YAYLACIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, AKAR, AKAR SK., ARDA, ARDA SK., BELEDİYE SK., BELGIN, BELGİN SK., CEM SK., CÖMERT, ÇAYIRLAR, ÇELİKİZ SK., ECEGÜL SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., EROL, FAKÜLTE CD., FEVZİ PAŞA CD., GALIP ERENOGLU, GALİP ERENOĞLU CD., HACI SÜLEYMAN, HACI SÜLEYMAN SK., HICRI, HİCRAN SK., HİCRİ SK., HÜRLER, HÜRLER CD., IMSAK SK., İMSAK SK., KADİR SK., KARA, KARA SK., MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA CD., MANOLYA SK., MEHMET AKİF CD., MÜGE SK., NANE, NEVZAT SK., ORHAN, ORHAN SK., ÖMER, ÖMER SK., ÖYKÜ, ÖYKÜ SK., PERÇEM SK., PERVIN, PERVİN SK., SAADET, SAADET SK., SENYURT, SILA, SILA SK., ŞENYURT SK., TÜRKLER SK., YARISALANI CD., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YILDIRAY, YURTSEVER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde AKARSU SK., BATUHAN, BATUHAN SK., BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., DUT SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., GÜL SK., GÜRUF SK., IGDE, IHLAMUR, IHLAMUR SK., KAPTAN SK., KİRAZ SK., KUĞU SK., KUMRU SK., LALE SK., MEHTAP, MEHTAP CD., MELTEM, MELTEM SK., MEVSIM, MEVSİM SK., MUZ SK., NAR, PELİKAN SK., PELİN CD., PINA SK., PİNA SK., PLAJ, PLAJ CD., SÜLÜN, SÜLÜN SK., TEPE, TEPE CD., TÜRKAN SK., YAKAMOZ SK., YAKUP KEFELİ SK., YUNUS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDİ İPEKÇİ, BAĞLARBAŞI, CAMI, CAMİ, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde 1543. SK., 1546. SK., 1547/1., 1547/1. SK., ADACIK SK., AFACAN, AFACAN SK., AKAİD SK., AKBAŞ SK., AKÇADAĞ SK., AKTAR SK., AKTOP SK., AKYILDIZ SK., ALİBABA SK., ALKIN, ALKIN SK., ALPEREN SK., ANIL, ANIL SK., ASIK VEYSEL, ASUMAN SK., AŞIK VEYSEL CD., AŞİYAN SK., ATASAY SK., ATATÜRK CD., ATMACA, ATMACA SK., AVŞAR SK., AYYILDIZ SK., BAHARIYE, BAHARİYE SK., BAHRİYE ÜÇOK CD., BANKA SK., BANU SK., BARAN, BARAN SK., BAŞAK SK., BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BAYBORA SK., BEGÜM SK., BERAT SK., BERİL SK., BEYAN, BEYAN SK., BEYLIK, BEYLİK SK., BEYZA SK., BIRGÜL, BIROL, BİLGEN SK., BİNGAZİ SK., BİRGÜL SK., BİROL SK., BİZİM SK., BODRUM, BODRUM SK., BOSNA, BOSNA SK., BOZ SK., BURAK SK., BURCU SK., CANSEVER, CANSEVER SK., CEVIZ, CİVAN SK., ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇAKI SK., ÇAKIL, ÇAKIL SK., ÇAPA, ÇAPA SK., ÇAY, ÇAY SK., ÇAYBASI, ÇAYBAŞI SK., ÇEVIK, ÇEVİK SK., ÇORUH SK., DADAŞ SK., DAĞISTANLI SK., DAMAR SK., DARI SK., DERİNCE SK., DIRLIK, DİNAMİT SK., DİRLİK SK., DİVAN SK., DORUKAN SK., DUMAN SK., DUYGULU, DUYGULU SK., ECMEL SK., EFLATUN SK., ENDÜLÜS SK., ENSAR SK., ERASLAN SK., EREN SK., ERKAN, ERKAN SK., EROL SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ SK., EYLEM, EYLEM SK., EZGİ SK., FATIH, FERİDE SK., FIKRET SK., FİKRET SK., GELIN, GELİN SK., GENCE SK., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GIPTA SK., GIZEM, GİZEM SK., GÖK SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÖRGÜLÜ SK., GÜLAY, GÜLAY SK., GÜLER, GÜLER SK., GÜLERYÜZ, GÜLERYÜZ SK., GÜLİSTAN SK., GÜLNUR, GÜLNUR SK., GÜLSEN, GÜLŞAH SK., GÜLŞEN SK., GÜNAY SK., GÜNDÖNÜMÜ, GÜNDÖNÜMÜ SK., GÜNNUR SK., GÜRAY, GÜRAY SK., HACI SK., HAK SK., HAKTAN, HAKTAN SK., HALISHANE, HALİSHANE SK., HARUN SK., HASGÜL, HASGÜL SK., HAZAN, HAZAN SK., HÜLASA, HÜLASA SK., HÜNKAR, HÜNKAR SK., İLKNUR SK., İNÖNÜ CD., KADER SK., KAHYA SK., KAMACI SK., KANARYA SK., KARAMAN SK., KELAM SK., KERVAN, KERVAN SK., KİLİM SK., KOVAN SK., KOZA SK., KUDRET, KUDRET SK., LEVENT, LEVENT SK., LİDER SK., MAKUL SK., MECNUN, MECNUN SK., MERAL, MERAL SK., MESALE, MESIRE, MESİRE SK., MIZRAK SK., MİNARE SK., MİRAÇ SK., MOLLA HÜSREV CD., MUHARREM, MUHARREM SK., MURAT SK., MURTAZA, MURTAZA SK., NACAR SK., NANELİ SK., NEFİS SK., NERGIS, NERGIS SK., NERGİS SK., NEŞE SK., NIL, NIYET, NİL SK., NİSA SK., NİYET SK., NURÇİN SK., NURDOĞAN SK., OCAK SK., ORUÇ REİS CD., ÖĞE SK., ÖREN, ÖRF SK., ÖVÜNÇ, ÖVÜNÇ SK., ÖZGÜL, ÖZGÜL SK., PEHLIVAN, PERIHAN, PERİHAN SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., POLAT SK., RAUF ORBAY, RAUF ORBAY CD., RECEP SK., RÜZGARLI SK., SADRAZAM SK., SAHIN, SEHIT GAFFAR OKKAN, SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SELALE, SELALE SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SELEN SK., SELİN SK., SENLIK, SEVAL SK., SEVENGÜL SK., SEVINÇ, SIFA, SIFA SK., SIMSEK, SIRAT SK., SITKI SK., SOKULLU CD., SULTAN, SULTAN SK., ŞAHİN SK., ŞAİR SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞELALE SK., ŞEN SK., ŞENLİK SK., ŞERİFE SK., ŞİFA SK., ŞİMAL SK., ŞİMŞEK SK., ŞÜKÜR SK., TALHA SK., TANSU SK., TASLIMAN, TURAN, TURAN SK., TURNA SK., TURNALI SK., TUZLA, TUZLA CD., TÜR SK., TÜRBAN SK., ULUSU SK., UMUT SK., USLU, ÜÇAYLAR SK., ÜLKEM SK., ÜLKÜ, ÜSTÜN SK., VEFA SK., YAĞIZHAN SK., YAZAR, YAZAR SK., YENIDEVIR, YENİDEVİR SK., YENİGÜN SK., YERLI, YERLİ SK, YERLİ SK., ZAFER SK., ZERAFET SK., ZÜHRE, ZÜHRE SK., ZÜLFİKAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN mahallelerinde AİLE SK., AKÇAKOCA, AKÇAKOCA SK., BAYRAK, BEGÜM, BOSTAN SK., DAMAR, ERTUĞRULGAZİ CD., GÜNAY, MUKABELE SK., MUKADDES SK., SARAÇ SK., ÜLKEM, ÜLKÜ SK., ZÜLFIKAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.