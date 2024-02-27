27 Şubat İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.02.2024 - 10:24

Güncelleme: 27.02.2024 - 10:24

İZMİR ilinde 27 Şubat Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-27 2024-02-27 10:00:02.993-2024-02-27 12:00:08.232 saatleri arasında Aziziye; 727. Sk., 711/2. Sk., 717. Sk., 720. Sk., 721. Sk., 722. Sk., 723. Sk., 724. Sk., 725. Sk., 726. Sk., 726/1. Sk., 728. Sk., 729. Sk., 729/1. Sk., Rakım Elkutlu, , 574. Sk., 710. Sk., 711. Sk., 711/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-27 2024-02-27 10:00:02.993-2024-02-27 12:00:08.232 saatleri arasında Dolaplıkuyu; 744. Sk., 748. Sk., 751. Sk., 752. Sk., RAKIM ELKUTLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-27 2024-02-27 10:00:02.993-2024-02-27 12:00:08.232 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-27 2024-02-27 13:00:33.504-2024-02-27 15:00:41.323 saatleri arasında 1. Kadriye; 628. Sk., 693. Sk., 697. Sk., 628. Sk., 694. Sk., 697. Sk., 690. Sk., 690. Sk., 698/2. Sk., 698/2. Sk., 694. Sk., 692. Sk., 695. Sk., 695. Sk., 693. Sk., 692. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-27 2024-02-27 13:00:33.504-2024-02-27 15:00:41.323 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-27 2024-02-27 13:00:33.504-2024-02-27 15:00:41.323 saatleri arasında 2. Kadriye; 690/1. Sk., 690. Sk., 690. Sk., 690/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-27 2024-02-27 10:00:02.993-2024-02-27 12:00:08.232 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-27 2024-02-27 10:00:32.231-2024-02-27 16:00:40.849 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-27 2024-02-27 10:00:38.297-2024-02-27 16:00:51.394 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-27 2024-02-27 10:00:06.353-2024-02-27 12:00:12.435 saatleri arasında Alaçatı; Seaside Sitesi, Seaside Sitesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-27 2024-02-27 10:00:54.304-2024-02-27 12:00:02.184 saatleri arasında Alaçatı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-27 2024-02-27 10:00:32.231-2024-02-27 16:00:40.849 saatleri arasında Donanmacı; , 1721. Sk., 1722. Sk., 1723. Sk., 1724. Sk., SANCAR MARUFLU, 1740/1. Sk., Fazıl Bey Cd., Kemalpaşa, Otopark, Ulvi Başman Sk., YALI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-27 2024-02-27 10:00:32.231-2024-02-27 16:00:40.849 saatleri arasında Tuna; YALI, Karşıyaka Vapur İskelesi, Kemalpaşa elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-27 2024-02-27 10:00:32.231-2024-02-27 16:00:40.849 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TIRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-27 2024-02-27 10:00:38.297-2024-02-27 16:00:51.394 saatleri arasında Hürriyet; ŞEHİT SELAHATTİN ÇAKIR, , İSTASYON, Ali Okan Cd., Dispanser Sk., Fuat Menzi Sk., Gençlik Cd., Gürne Sk., Güven Sk., Mahmut Aşık Cd., Piri Reis Cd., Çimen Sk., İnan Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-27 2024-02-27 10:00:38.297-2024-02-27 16:00:51.394 saatleri arasında Cumhuriyet; İSTASYON, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-27 2024-02-27 10:00:38.297-2024-02-27 16:00:51.394 saatleri arasında İpekçiler; , İşçiler Cd., ŞEHİT SELAHATTİN ÇAKIR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-27 2024-02-27 10:00:38.297-2024-02-27 16:00:51.394 saatleri arasında Kurtuluş; İsimsiz12, Küçük Menderes Cd., Mehmet Akif Cd., Stad Cd., ŞEHİT SELAHATTİN ÇAKIR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-27 2024-02-27 10:00:38.297-2024-02-27 16:00:51.394 saatleri arasında Yeni; İSTASYON, İsimsiz13, Adnan Menderes Blv., Ali Okan Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-27 2024-02-27 10:00:38.297-2024-02-27 16:00:51.394 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.