3 gündür aranıyordu, ormanda çoban tarafından bulundu
Bursa'nın Keles ilçesinde 3 gün önce evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Firdevs Bayram (76), çoban tarafından ormanda bulundu. Bayram, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Keles ilçesinin kırsal Kıran Işıklar Mahallesi'nde yaşayan Firdevs Bayram, çarşamba günü saat 06.30 sıralarında evden çıktı. Bayram eve dönmeyince, aynı gün aile durumu jandarmaya bildirdi.
Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Firdevs Bayram’ın bulunması için bölgeye jandarma, AFAD, DASKUT, NAK, ANDA ve İnegöl Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Aramalar 3 gündür sürerken, bir çoban ormanda kayaların arasındaki kadını görünce jandarmaya haber verdi.
Bölgeye giden ekipler, kadının Frdevs Bayram olduğunu tespit etti. Sağlık durumu iyi olduğu görülen Bayram, tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.
Video Haberler
- Minibüs bekleyen kadına fiziksel taciz
- Motosikletli saldırganlar 'kırtasiyeye' ateş açtı!
- Mobilyacıda yangın: Dükkan kullanılamaz hale geldi!
- GÖÇİZDER üyelerine tutuklama
- Taciz ettiği kız öğrencilerin üzerine 'minibüsü' sürdü
- İzmir Marşı söyleyen DJ Ersin'in programı iptal edildi
- AKP'li başkanı istifaya çağırdı
- İndirimli şeker alabilmek için birbirlerini ezdiler
- Eczacıbaşı’ndan kayıp helikoptere ilişkin açıklama
- Akıl almaz görüntüler: 'Şok geçirsin' diye saldırdılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur'da dikkat çeken düşüş
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- 'Köpek' tartışmasında aynı aileden 3 kişiyi katletti
- Benzin ve otogaza bu gece bir zam daha geliyor
- 'Erken seçim değil, tarihi konuşuluyor'
- Türkiye’nin isim değişikliğini masada
- AKP'li Yiğit Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı
- 'Masanın arkasında anlat, biz din adamıyız'
- Sağkan'dan Feyzioğlu'na: 'Travmayı atlatamamış'
- İtalya'da helikopter kaybolmuştu: Kimlikler belli oldu