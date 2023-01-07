3 ildeki rüşvet operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 07.01.2023 - 00:15

Güncelleme: 07.01.2023 - 00:15

Muğla'da yürütülen soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda, rüşvet alarak kaçak yapılar için hafriyat taşıyan kamyonların kontrol noktasındaki geçişini sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet soruşturmasında 12 olan gözaltı sayısı 14'e yükseldi.

Şüphelilerden 4'ü savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.Y, E.Y, İ.G, M.M, Ö.D, S.G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. A.K, A.Y, Y.A ve G.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 Ocak'ta, arkeolojik sit alanı Kayaköy Mahallesi'ndeki kaçak yapılara hafriyat taşıyan kamyonların, rüşvet karşılığında kontrol noktasından geçişini sağladıkları iddiasıyla Muğla, İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonla jandarma, zabıta ve belediye personelinin de aralarında olduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.