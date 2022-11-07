32 kişinin yaralandığı otobüs kazasında yeni gelişme: 28'i taburcu edildi
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 32 kişiden 28'i taburcu edildi.
Alınan bilgiye göre, Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarındaki kazada yaralanan yolculardan 28'i taburcu edilirken, 2'si ağır 4 kişinin kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Doğan K. idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 34 EHC 819 plakalı yolcu otobüsünün dün Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında yolun sağındaki bariyerleri kırarak devrilmesi sonucu yolculardan Ayşe Özdemir (69), Dursun (46) ve Kadriye Çakmak hayatını kaybetmiş, 32 kişi yaralanmıştı.
İlgili Haberler
- Son Dakika: Başakşehir'de yolcu otobüsü alev alev yandı
-
Video Haberler
- Boğaz'da kaçak av denetimi
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Birçok tiplemeye hayat vermişti... Son hali gündem oldu
- Erdoğan'ı çileden çıkaracak soru
- Yargıda İmamoğlu telkini
- Durumu kritik...
- CHP'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması
- Sırp çete lideri Sarıyer'de yakalandı, cesetler aranıyor
- Asgari ücret ne kadar olacak?
- 'Cumhur'un hamleleri sonuç vermiyor
- 'Tek tek açıklarım...'
- Kanserojen madde nedeniyle toplatıldılar