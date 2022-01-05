4 bin 750 liraya telefon sipariş verdi, 250 liralık tuşlu telefon gönderildi
Samsun'da bir kişi sosyal medya üzerinden satışa sunulan 4 bin 750 lira para havale yaptığı telefonun yerine 250 lira değerindeki tuşlu telefon gönderilerek dolandırıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde ikamet eden Muhammet Ö., sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden Tokat'ta cep telefonu bayi olduğunu söyleyerek telefon ilanı veren Mehmet P.'ye inanarak üniversite öğrencisi kızı için telefon siparişi verdi.
6 bin liraya satışa sunulan İphone XS 256 gb telefonu 4 bin 750 liraya anlayarak verilen banka hesabına paraya havale yapan Muhammet Ö., gelen telefon 250 lira değerindeki Nokia 6100 model tuşlu telefon gelince dolandırıldığını anladı. Telefonu gönderen şahıs ile temasa geçen Muhammet Ö., şahsın kendisini cenazesi olduğunu, hasta olduğunu ve çeşitli bahanelerle oyalayıp dolandırdığını için savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
Büyük üzüntü yaşayan Muhammet Ö., "Kızım üniversite öğrencisi olduğu için telefona ihtiyacı vardı. Kendisine telefon siparişi verdim. Facebook'ta verilen ilandaki telefoncu olduğunu ileri süren şahıs ile anlaştık. Ancak, beklediğimiz telefon yerine piyasada satışı bile olmayan tuşlu telefon gönderdi. Kargo paketini açan kızımın gözyaşı dökmesini unutamam. İlgili kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım" dedi.
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