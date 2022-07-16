4 yaşındaki Ömer, oyun oynarken 2. katın balkonundan düştü

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:07

Larende Mahallesi 602 Sokak'taki bir apartmanda; 16 Temmuz Cumartesi günü, annesinin odada bulunduğu sırada 2’nci kattaki evlerinin balkonunda oynayan Ömer Asım Ö., dengesini kaybedip zemine düştü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ömer Asım'ın düştüğünü fark eden çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ömer Asım, gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.