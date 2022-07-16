4 yaşındaki Ömer, oyun oynarken 2. katın balkonundan düştü
Karaman'da 2'nci kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybedip düşen Ömer Asım Ö. (4), yaralandı.
Larende Mahallesi 602 Sokak'taki bir apartmanda; 16 Temmuz Cumartesi günü, annesinin odada bulunduğu sırada 2’nci kattaki evlerinin balkonunda oynayan Ömer Asım Ö., dengesini kaybedip zemine düştü.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Ömer Asım'ın düştüğünü fark eden çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ömer Asım, gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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