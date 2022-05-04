43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:08

Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketlerine veya tatil bölgelerine giden milyonlarca yurttaş, tatilin son gününde yeniden yollara akın etti. Dün akşam saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu bugünde devam ediyor.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlere geri dönüş için yola çıkan yurttaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de trafiğe takıldı. Ankara-Samsun kara yolunda zaman zaman durma noktasına gelen araçlar, güçlükle ilerleyebildi. Kara yolundaki yaklaşık 10 kilometreyi bulan araç yoğunluğu ise havadan görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalıştı. Araçların akışı sağlanması için de bazı kavşaklar geçici olarak trafiğe kapatıldı.