5. kattan toprak zemine düşen bebek yaralı kurtuldu

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:27

Tellidere Mahallesi'ndeki bir binanın 5'inci katındaki balkondan bahçeye bebek düştüğünü görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı bebeği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tedaviye alınan bebeğin ayaklarında kırık olduğu, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bebeğin, anne ve babası uyuduğu sırada emekleyerek balkona yöneldiği ve demir korkuluk arasındaki boşluktan düştüğü iddia edildi.

ÇAMAŞIR İPLERİNE TAKILMIŞ

Öte yandan, bebeğin üçüncü ve ikinci katın balkonundaki çamaşır iplerine takılarak toprak zemine düştüğü belirtildi.