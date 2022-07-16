5. kattan toprak zemine düşen bebek yaralı kurtuldu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir binanın 5'inci katından bahçeye düşen 1 yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı.. Alt kattaki dairelerin çamaşır iplerine takılarak toprak zemine düşen ve bacaklarında kırık bulunan bebeğin, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:27
5. kattan toprak zemine düşen bebek yaralı kurtuldu
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Tellidere Mahallesi'ndeki bir binanın 5'inci katındaki balkondan bahçeye bebek düştüğünü görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı bebeği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tedaviye alınan bebeğin ayaklarında kırık olduğu, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bebeğin, anne ve babası uyuduğu sırada emekleyerek balkona yöneldiği ve demir korkuluk arasındaki boşluktan düştüğü iddia edildi.

ÇAMAŞIR İPLERİNE TAKILMIŞ

Öte yandan, bebeğin üçüncü ve ikinci katın balkonundaki çamaşır iplerine takılarak toprak zemine düştüğü belirtildi.


Adana Balkon bebek
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