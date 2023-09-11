50 kilometre kaçtı, darbedilmekten polisler kurtardı

Konya’da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan minibüs sürücüsü, kaçtığı sırada 1’i polis aracı olmak üzere toplam 5 otomobile çarptı. Kaçan sürücü ve araçta bulunan 2 kişi, 50 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı. Yakalanan sürücünün çarpıp kaçtığı araç sahipleri tarafından darbedilmesini ise kaçtığı polis ekipleri engelledi.

İHA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 07:21
50 kilometre kaçtı, darbedilmekten polisler kurtardı
Abone Ol google-news

Merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi’nde saat 23.30 sıralarında polis ekipleri Çimenlik Caddesi üzerinde 42 ADV 963 plakalı minibüse "dur" ihtarında bulundu.

Tüm uyarılara rağmen durmayan minibüs sürücüsü kaçmaya başladı. Yaklaşık 50 kilometre kaçan minibüs, kaçtığı sırada 1’i polis aracı olmak üzere toplam 5 otomobile çarptı.

DARBEDİLMEKTEN POLİS KURTARDI

Polis ekipleri, minibüsü sürücünün kendi evinin bulunduğu Hamzaoğlu Mahallesi Arafi Paşa Sokak üzerinde durdurdu. Kovalamaca sırasında araçları zarar gören araç sürücüleri ise yakalanan sürücüyü darbetmek istediği sırada polis ekipleri müdahale etti.

Araç sürücüsü M.K. ve araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerince araçta yapılan aramanın ardından şahıslar, emniyete götürüldü. Araç emniyet otoparkına çekilirken, sürücü M.K.’ye idari para cezası yazıldı.


Player Alanı
konya

İlgili Haberler

Şehit polisin eşi başından vurulmuş halde ölü bulundu

Şehit polisin eşi başından vurulmuş halde ölü bulundu
Tekirdağ'da 'dur' ihtarı sonrası ölüm: 2 polis hakkında soruşturma açıldı

Tekirdağ'da 'dur' ihtarı sonrası ölüm: 2 polis hakkında soruşturma açıldı
TKP Özgürlük Semt Evi tarafından düzenlenen film gösterimine polis baskını: 13 gözaltı

TKP Özgürlük Semt Evi tarafından düzenlenen film gösterimine polis baskını: 13 gözaltı

En Çok Okunan Haberler