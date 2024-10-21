6 katlı bina, iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir oldu

Yayınlanma: 21.10.2024 - 09:54

Güncelleme: 21.10.2024 - 10:17

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bina, iş makinesinin dokunuşuyla kontrollü olarak yıkıldı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.