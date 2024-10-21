6 katlı bina, iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir oldu
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde depremde hasar alan 6 katlı bina, iş makinesinin tek dokunuşuyla yerle bir oldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bina, iş makinesinin dokunuşuyla kontrollü olarak yıkıldı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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