8 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu: 30 gün yatıp çıktı

24 Şubat 2022 Perşembe, 14:19

Bursa'da 2014 yılının mart ayında lüks aracıyla otoyolda zikzaklar çizerek ilerleyen iş insanı Mehmet Kamil Özkan, bir otomobile arkadan çarptı. Özkan'ın çarptığı otomobilde bulunan 8 yaşındaki Kutay Zengingönül hayatını kaybetti, annesi, babası ve kardeşi ağır yaralandı.

Mehmet Kamil Özkan'ın, kazadan sonra yapılan alkol muayenesinde 2,48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yasal sınırın tam 5 katı fazla alkollü olan Özkan, bir gün bile gözaltında kalmadı.

Açılan davada Özkan'ı önce dönemin AKP Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, sonra da ünlü ceza hukukçusu Prof. Köksal Bayraktar savundu.

(Mehmet Kamil Özkan'ın kazadan hemen sonra yapılan alkol muayenesi)



İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, yargılamanın sonunda Özkan'a "taksirle ölüme sebep olma" suçundan önce 8 yıl hapis cezası verildi ardından iyi hal indirimi uygulanarak cezası 6 yıl 8 aya düşürüldü.

Karardan sonra dönemin Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mesut Turan kararı temyiz etti. Turan'ın temyiz dilekçesinde, Mehmet Kamil Özkan'ın 248 promil alkolle araç kullandığı için Kutay Zengingönül'ün hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin de yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle "olası kastla ölüme sebep olma" suçundan cezalandırılması istendi. Ayrıca, "Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği cezada uygulanan iyi hal indiriminin adalet duygusunu sarstığı" belirtildi.

Yerel mahkemenin kararının ardından dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayla ilgili tebliğnamesinde, Özkan'a verilen cezada alt sınırdan uzaklaşılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

İNFAZ DÜZENLEMESİ SAYESİNDE 1 AY HAPİS YATTI

Dosyayı, aradan geçen 8 yıldan sonra karara bağlayan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bozma isteklerini dikkate almadı ve yerel mahkemenin iyi hal indirimli cezasını onadı.

Yargıtay'ın onama kararından sonra iş insanı Mehmet Kamil Özkan 2021 yılının kasım ayında cezaevine girdi. Ancak 2020 yılında yapılan infaz düzenlemesiyle Özkan'ın cezasının yarısı indirildi. Kalan 3 yıl 4 aylık cezada ise yine infaz düzenlemesiyle getirilen 3 yıllık denetimli serbestlik hakkını kullanan Özkan, kalan 4 aylık cezasının 1 ayını kapalı cezaevinde geçirdi. Açık cezaevine aktarılan Özkan, pandemi izniyle birlikte hapishaneden çıktı.

"BU DAVA GÜÇLÜYLE GÜÇSÜZÜN, ZENGİNLE FAKİRİN DAVASIYDI"



Zengingönül ailesinin avukatı Özgür Yağmur, Özkan hakkında çıkan kararı Independent Türkçe'ye değerlendirdi.

"Kutay yaşasa şimdi 16 yaşında bir delikanlı olacaktı. Aşırı hız ve aşırı alkol sebebiyle Kutay'ı hayattan koparan Mehmet Kamil Özkan'ın aldığı 6 yıl 8 aylık ceza karşısında cezaevinde geçireceği süre sadece 30 gündü. O da bu süreyi kapalı cezaevinde geçirip pandemi izniyle evine döndü" diyen Yağmur, Özkan'a tazminat davası açacaklarını da belirtti.

Yağmur, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu dava güçlüyle güçsüzün, zenginle fakirin, kısacası kısa çöple uzun çöpün davasıydı. 8 yıl süresince 1 günü dahi cezaevinde geçirmeyen Mehmet Kamil Özkan'ın nihayet, sadece 30 gün de olsa cezaevi yüzünü görmesi hangi duyguları ne kadar tatmin eder ya da soğutur, onu da kamuoyunun bırakmak gerekir."