ABD Dışişleri: Her fırsatta Türkiye'nin S-400'leri elinde tutmaması konusunda ısrarcı olduk
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Türkiye'nin S-400'leri elinde tutmaması ve Rusya'dan yeni silah alımı yapmaması konusunda her fırsatta ve tüm düzeylerde ısrarcı olduklarını ifade etti.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'dan yeni S-400 hava savunma sistemleri alınabileceği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Sherman, İsviçre ziyareti sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın açıklaması hakkındaki soruya, "Tüm düzeylerde ve her fırsatta Türkiye'den, S-400 sistemini elinde tutmaması ve ilave Rus askeri teçhizatı satın almaktan kaçınması konusunda ısrarcı olduk" yanıtını verdi. Sherman, "Türkiye'ye bu yönde hareket etmeleri durumunda sonuçların neler olacağını açık etmeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bakan Yardımcısı, S-400'ün NATO'nun silah sistemleriyle 'uyumlu olmadığını' ve birlikte çalıştırılamayacağını da sözlerine ekledi.
'TÜRKİYE DEĞERLİ BİR NATO MÜTTEFİKİ'
Ancak Washington'un Ankara ile olan ilişkilere kıymet verdiğini vurgulayan Sherman, Türkiye'nin milyonlarca Suriyeli sığınmacıyı ağırlamasını ve Kabil Hamid Karzai Havaalanı'nın güvenliğini sağlama teklifini anımsattı.
Sherman, "Türkiye bazen bizim için zorluk teşkil ediyor. Onların da ABD'nin zaman zaman kendileri açısından zorluk teşkil ettiğini düşündüklerinden eminim. Ancak onlar değerli bir NATO müttefiki" değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: Sputnik Türkiye
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