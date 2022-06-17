ABD'den F-35 krizine çözüm: Türkiye'ye çeşitli silah ve teçhizat satabiliriz

17 Haziran 2022 Cuma, 11:52

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Adam Smith, gündeme ilişkin gazetecilere yaptığı değerlendirmelerde Türkiye'ye değindi.

Adam Smith, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden girmek olduğu yönünde spekülasyonlara yönelik “Türkiye F-35 programına geri dönmeyecek” dedi.

Smith, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının bir Rus silah sistemini satın almasıyla ilgili olmadığını söyledi.

Smith ayrıca, “Bu, Türkiye'yi Rus silah sistemleri satın aldığı için cezalandırmakla ilgili değil. Bu, S-400'ün F-35 ile aynı yerde olmaması ve oradaki kritik bilgilerin Ruslara potansiyel olarak ulaşmasıyla ilgili bir durum” ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'YE ÇEŞİTLİ SİLAH VE TEÇHİZATLAR SATABİLİRİZ'

Adam Smith, Türkiye ile yaşanan F-35 krizi çözümünün, ABD'nin Türkiye'ye çeşitli birtakım silah ve teçhizat satmakla son bulacağını öne sürdü.

Smith, “Aramızdaki bu sorun (F-35), temelde onlara bir çeşit silah satmakla son bulacak. Bu, F-35 olmayacak. Sanırım bunun muhtemelen böyle biteceğini görüyorum. Avrupa'nın, Türkiye'ye ne sattığını veya satmadığını bilmiyorum” diye konuştu.

'ÜLKELERİN BİZİMLE GÜVEN PROBLEMİ VAR'

Adam Smith, dünyanın pek çok ülkesinin ABD ile güven problemi yaşadığına dikkat çekerek, ABD'nin şu anda ortaklarıyla bile mükemmel ilişkilere sahip olmadığını söyledi.

Smith, “Dünya'da birçok ülkenin bizimle hala güven sorunları var. ABD'nin şu anda mükemmel olduğu fikrine inanan birçok Kongre üyesi var. Türkiye, Hindistan ve birçok ülke ile ilişkilerimizi riske attıklarını anlamış görünmüyorlar. Biz de, 'Ya bizimle ya da Rusya ve Çin'le birlikte olmalısınız' diyoruz” dedi.

'GEÇMİŞTEKİ HATALARIMIZI KABUL ETMELİYİZ'

Smith, ABD'nin dost ve müttefik ülkeleriyle ilişkilerde daha fazla esneklik göstermeleri gerektiğini, kendi sınırlamalarının ve geçmişteki hatalarının kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Smith, “Dünya mükemmel bir yer değil. Müttefikleriniz ve ortaklarınız tam olarak istediğiniz yerde olmayacaklar. Biz de tam olarak bizim istediğimiz gibi dost ve müttefik olmadığımızı kabul etmeliyiz” diye konuştu.