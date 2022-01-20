“Adalet Sizsiniz' oyunu Bodrum'da sahnelendi
Türk Edebiyatı’nın 'Memleket Şairi' Nazım Hikmet Ran'ın 120’nci doğum günü dolayısıyla hazırlanan etkinlikler kapsamında, “Adalet, Sizsiniz” oyunu Bodrum'da sanatseverlerle buluştu.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın girişimleri ile Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı öncülüğünde Vatan Şairi Nazım Hikmet’in 120’nci doğum günü anısına bir dizi etkinlik düzenlendi.
Etkinlikler kapsamında, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda “Adalet, Sizsiniz” oyunu sahnelendi. Oyunda, tarihin önemli karakterlerinin yaşadığı adaletsizlikler ile yargının siyasallaşması yanı sıra üç tarihi olay da Rutkay Aziz ve Taner Barlas tarafından yorumlandı.
Ümit Denizer’in kaleme aldığı Sokrates, Galileo, Sacco, Vanzetti’nin hayatından kesitlerin verildiği, 2012 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’ne layık görülen oyun, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Perdeci Oyuncuları’nın ilk oyunu olan yıllarını sanata adamış usta tiyatrocular Rutkay Aziz ve Taner Barlas’ın sahneye koyduğu tek perdelik oyun izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.
“Adalet, Sizsiniz” oyunu M.Ö. 5. yüzyılda Atina’da, Beş Yüzler Meclisi’nin ölüme mahkûm ettiği düşünür Sokrates, 1633 yılında Roma’da Engizisyon mahkemelerinin müebbet hapse mahkûm ettiği bilim adamı Galileo ve 1927 yılında Boston’da adaletin ölüme mahkûm ettiği iki İtalyan göçmen işçi Sacco ile Vanzetti’nin hikayelerini konu alıyor.
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