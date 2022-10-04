Adana ve Samsun'da eş zamanlı narkotik operasyonu: 303 gözaltı

04 Ekim 2022 Salı, 09:20

Adana ve Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisi ve helikopter destekli operasyonda çok sayıda şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

Kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapılan operasyon hakkında bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Uyuşturucuyla mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Bakan Soylu, "Sabah 05.00 itibarıyla 'Kökünü Kurutma Operasyonu' gerçekleştirilmiştir. Ekiplerimiz Adana'da 211 sokak satıcısını gözaltına aldılar. Samsun'da da eş zamanlı operasyonda 92 sokak satıcısını gözaltına aldılar. Bu operasyona 2037 polis memurumuz katıldı. Aynı zamanda 22 narkotik köpeği, bir helikopter, bir İHA da bu operasyonda bulundular. Yine özel harekat polisimiz de bu operasyon içerisinde bulundular. Uyuşturucu denilen belayı tamamen silip atmak, uyuşturucunun kökünü kurutmak için gerek emniyet gerek jandarma teşkilatımız büyük bir çaba sarf etmektedir. İnanıyoruz ki; gerek sınırlarımızda gerek sınırlarımızın içerisinde bu uyuşturucu belasını ülkemizden söküp atacağız" dedi.