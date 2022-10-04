Adana ve Samsun'da eş zamanlı narkotik operasyonu: 303 gözaltı
Adana ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı narkotik operasyonlarında toplam 303 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. 'Kökünü Kurutma Operasyonu' için Adana'ya gelip, detayları paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnanıyoruz ki; gerek sınırlarımızda gerek sınırlarımızın içerisinde bu uyuşturucu belasını ülkemizden söküp atacağız" dedi.
Adana ve Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisi ve helikopter destekli operasyonda çok sayıda şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.
Kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapılan operasyon hakkında bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Uyuşturucuyla mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Bakan Soylu, "Sabah 05.00 itibarıyla 'Kökünü Kurutma Operasyonu' gerçekleştirilmiştir. Ekiplerimiz Adana'da 211 sokak satıcısını gözaltına aldılar. Samsun'da da eş zamanlı operasyonda 92 sokak satıcısını gözaltına aldılar. Bu operasyona 2037 polis memurumuz katıldı. Aynı zamanda 22 narkotik köpeği, bir helikopter, bir İHA da bu operasyonda bulundular. Yine özel harekat polisimiz de bu operasyon içerisinde bulundular. Uyuşturucu denilen belayı tamamen silip atmak, uyuşturucunun kökünü kurutmak için gerek emniyet gerek jandarma teşkilatımız büyük bir çaba sarf etmektedir. İnanıyoruz ki; gerek sınırlarımızda gerek sınırlarımızın içerisinde bu uyuşturucu belasını ülkemizden söküp atacağız" dedi.
Video Haberler
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Savatra'da, 160 metrekarelik mozaik de gün yüzüne çıkar
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi
- Kayınvalidesi konuştu: Psikopattı, işkence ediyordu
- 53 yıllık partisinden ayrıldı, Zafer Partisi’ne geçti
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- Apple CEO'su öğrenmeniz gereken en önemli dili açıkladı
- Saray’a giderken değişti
- İSKİ açıkladı: 9 ilçede 25 saat su kesintisi
- AKP'li Çelik'ten Onur Şener açıklaması
- Gerilim tırmanıyor... Açık tehdit
- Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken kare