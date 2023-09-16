Adana'da orman yangını... Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Adana'nın Kozan ilçesi Kalkumaç Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangın çıktı.
Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekipleryangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
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