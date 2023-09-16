Adana'da orman yangını... Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

DHA
Yayınlanma: 16.09.2023 - 15:02
Adana'da orman yangını... Havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Adana'nın Kozan ilçesi Kalkumaç Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangın çıktı.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipleryangına havadan ve karadan müdahale ediyor. 


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