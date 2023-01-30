Adıyaman'da feci kaza: 9 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

AA
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 06:59
Adıyaman'da feci kaza: 9 kişi yaralandı
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Mustafa A. idaresindeki 38 UZ 613 plakalı otomobil, 3. Çevre Yolu'nda Zeynal S. idaresindeki 34 DFB 823 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

DURUMLARI İYİ

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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