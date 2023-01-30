Adıyaman'da feci kaza: 9 kişi yaralandı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Mustafa A. idaresindeki 38 UZ 613 plakalı otomobil, 3. Çevre Yolu'nda Zeynal S. idaresindeki 34 DFB 823 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
DURUMLARI İYİ
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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