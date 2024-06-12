AFAD’a milyonluk cip alımı genelgeye takıldı… AFAD Elazığ İl Müdürü tepki gösterdi: 'Kuruma araç alınması suç mu?'
Elazığ'da AFAD için alınması planlanan 2 milyon liralık cip alımının Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne takılarak iptal edilmesi üzerine AFAD Elazığ İl Müdürü Giyik ''“Bunlar rutin işler bu kurumun araç alması suç mu şimdi? Bu her sene yapılan bir şey'' dedi.
Elazığ İl Genel Meclisi, Mayıs ayı toplantısında köy yollarının yapımı için ayrılan 4 milyon 854 bin lira ödeneğin 2 milyon 300 bin lirasını AFAD’a 4x4 cip alımı için kullanılmasını muhalefetin itirazlarına rağmen meclisten geçmişti.
Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında cip satın alımı gerçekleşmedi.
''KURUMUN ARAÇ ALMASI SUÇ MU?''
AFAD İl Müdürü Cafer Giyik, tasarruf engeline ilişkin “Bunlar rutin işler bu kurumun araç alması suç mu şimdi? Bu her sene yapılan bir şey. Bu kurum bir hizmet aracı aldığı zaman kalkıp bütün basını çağırıp müsaadenizle araç alabilir miyiz mi diyeceğiz” açıklamasında bulundu.
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