CHP'den tasarruf tedbirlerine videolu gönderme: 'Bakan değil adeta Jetgiller'
CHP, bakanların özel uçak kullanmasını "Jetgiller" çizgi filmine gönderme yaptığı bir video ile eleştirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), hükümetin tasarruf tedbirleri
açıklamasına karşın bakanların özel uçak kullanmasını eleştiren bir video
hazırladı.
CHP'nin sosyal medya hesaplarından "İktidarın bakanları
devletin uçağından inmiyor! Bakan değil adeta Jetgiller…" ifadeleriyle
paylaşılan videoda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzleri "Jetgiller" çizgi
filminin karakterlerine uyarlandı.
CHP’Lİ BAŞARIR GÜNDEME GETİRMİŞTİ
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, dün TBMM'de
düzenlediği basın toplantısında, hükümetin açıkladığı tasarruf tedbirlerinin
sadece halk için uygulandığını söylemişti.
Bakanların kişisel işleri için özel uçak kullandığını
belirten Başarır, "Her hafta birini açıklayacağız dedik. 'Jetgiller' yani
bakangiller ailesine yeni bir arkadaşımız daha katıldı bugün; Tarım Bakanımız.
Bu arkadaş da orman yangınları için Tarım Bakanlığı’nın aldığı 2016'daki uçakla
Kıbrıs'a, Şanlıurfa'ya, Malatya'ya gitmiş. Haftaya Jetgiller ailesine yeni
arkadaşlarımız da katılacak, bunları açıklamaya devam edeceğiz. Bu bakanlarımız
ivedi olmayan özel ihtiyaçlarını devletin bu uçağıyla yürütüyor. Özür değil
istifayı gerektiren bir durum. Türkiye bu bakangilleri unutmasın" demişti.
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