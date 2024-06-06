CHP'den tasarruf tedbirlerine videolu gönderme: 'Bakan değil adeta Jetgiller'

Yayınlanma: 06.06.2024 - 20:19

Güncelleme: 06.06.2024 - 20:19

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), hükümetin tasarruf tedbirleri açıklamasına karşın bakanların özel uçak kullanmasını eleştiren bir video hazırladı.

CHP'nin sosyal medya hesaplarından "İktidarın bakanları devletin uçağından inmiyor! Bakan değil adeta Jetgiller…" ifadeleriyle paylaşılan videoda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzleri "Jetgiller" çizgi filminin karakterlerine uyarlandı.

CHP’Lİ BAŞARIR GÜNDEME GETİRMİŞTİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, dün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, hükümetin açıkladığı tasarruf tedbirlerinin sadece halk için uygulandığını söylemişti.

Bakanların kişisel işleri için özel uçak kullandığını belirten Başarır, "Her hafta birini açıklayacağız dedik. 'Jetgiller' yani bakangiller ailesine yeni bir arkadaşımız daha katıldı bugün; Tarım Bakanımız. Bu arkadaş da orman yangınları için Tarım Bakanlığı’nın aldığı 2016'daki uçakla Kıbrıs'a, Şanlıurfa'ya, Malatya'ya gitmiş. Haftaya Jetgiller ailesine yeni arkadaşlarımız da katılacak, bunları açıklamaya devam edeceğiz. Bu bakanlarımız ivedi olmayan özel ihtiyaçlarını devletin bu uçağıyla yürütüyor. Özür değil istifayı gerektiren bir durum. Türkiye bu bakangilleri unutmasın" demişti.