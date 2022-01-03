Afyonkarahisar'da yolcu midibüsü devrildi, 9 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

AA
03 Ocak 2022 Pazartesi, 09:47
Afyonkarahisar'da yolcu midibüsü devrildi, 9 kişi yaralandı
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İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı belde belediyesine ait yolcu midibüsü, sis ve buzlanmanın etkili olduğu Afyonkarahisar Eskişehir kara yolu Gazlıgöl Kavşağı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.


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