Ağrı’da firari şahıslar yakalandı

Ağrı’da haklarında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 09:53
Ağrı’da firari şahıslar yakalandı
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Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Patnos’ta “Kasten Yaralama” suçundan 5 yil kesinlesmiş hapis cezaları bulunan C.N, İ.A ve E.K isimli şahıslar yakalandı.

Yakalanan şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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