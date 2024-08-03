Ağrı’da firari şahıslar yakalandı
Ağrı’da haklarında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Patnos’ta “Kasten Yaralama” suçundan 5 yil kesinlesmiş hapis cezaları bulunan C.N, İ.A ve E.K isimli şahıslar yakalandı.
Yakalanan şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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