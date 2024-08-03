Ağrı’da firari şahıslar yakalandı

Yayınlanma: 03.08.2024 - 09:53

Güncelleme: 03.08.2024 - 09:53

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Patnos’ta “Kasten Yaralama” suçundan 5 yil kesinlesmiş hapis cezaları bulunan C.N, İ.A ve E.K isimli şahıslar yakalandı.

Yakalanan şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.