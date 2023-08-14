Ağrı'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 bebek öldü, 16 yaralı

Yayınlanma: 14.08.2023 - 10:45

Güncelleme: 14.08.2023 - 11:36

Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki kavşakta, saat 04.00 sıralarında yolcu taşıyan Caner E. (27) yönetimindeki minibüs ile Mahmut K. (32) idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile minibüs yan yattı, otomobil de refüje çarparak durdu. Kazada sürücü Mahmut K. ile minibüsteki 16 yolcu yaralandı.

5 AYLIK BEBEK KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 5 aylık bebek E.N.Y ise kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.