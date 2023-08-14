Ağrı'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 bebek öldü, 16 yaralı

Ağrı'da otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 5 aylık bebek hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 14.08.2023 - 10:45
Abone Ol google-news

Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki kavşakta, saat 04.00 sıralarında yolcu taşıyan Caner E. (27) yönetimindeki minibüs ile Mahmut K. (32) idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile minibüs yan yattı, otomobil de refüje çarparak durdu. Kazada sürücü Mahmut K. ile minibüsteki 16 yolcu yaralandı.

5 AYLIK BEBEK KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 5 aylık bebek E.N.Y ise kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Ağrı kaza

İlgili Haberler

Otomobil seçiminde en büyük kafa karışıklığı

Otomobil seçiminde en büyük kafa karışıklığı
Çin'de temmuzda otomobil üretimi ve satışları azaldı

Çin'de temmuzda otomobil üretimi ve satışları azaldı
Refüje çarpan otomobilde yangın çıktı: 2 ağır yaralı

Refüje çarpan otomobilde yangın çıktı: 2 ağır yaralı

En Çok Okunan Haberler