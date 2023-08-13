Otomobil seçiminde en büyük kafa karışıklığı

13 Ağustos 2023 Pazar

Otomobil pazarındaki yüksek rekabet nedeniyle artık alt markalar ile çok fazla marka ortaya çıktı. Üretilen çok sayıdaki model de kullanıcı tercihlerinde kafa karışıklığına neden oluyor.

Konumuz bu kez hangi kullanıcı için hangi otomobil tipi daha doğru bir seçim...

Otomobil üreticileri elektrikli- fosil yakıtlı- hibrit bir kenara, kasa tipleri üzerine pazar payını genişletebilmek için çok çeşitli modeller üretiyor.

Yakın geçmişte buna neden olan en önemli modellerden biri arazi araçlarının geniş kullanım alanı ile otomobilin pratikliğini birleştiren Nissan markası olmuştu. Nissan 2007 yılında Qashaqi ile büyük bir atılıma imza atmıştı. Ardından pek çok marka benzer modeller üretmeye koyuldu hatta bu araçlar ardından daha küçük modellere, coupe formlulara da evrildi. Bu kullanımı otomobil rahatlığında olan yüksek yapılı araçlar günümüzde SUV yani spor amaçlı arazi aracı olarak adlandırılıyor. SUV'ların yanına bir de crossover denilen ve tasarımlarıyla günümüz SUV'leri ile hatchbackleri arasında yer alan modeller eklendi.

Şimdiyse sedan mı hatchback mi sorularına SUV mu crossover mı sorusu eklendi. Hatta günümüz teknolojisi ile yüksek performansa sahip motor ve otomatik şanzımanlarıyla camlı van'lar, hafif ticari minibüsler ve pick up'lar da tercihler arasına dahil oldu.

Sedan ve hatchback otomobiller bagaj hacmi haricinde kullanıcıya hemen hemen aynı şeyleri vadederken şehir içi kullanımında daha kolay park edilmesi ile hatchbackler öne çıkıyor. Sedanlarsa özellikle uzun yol kullanımında bagaj gereksinimi nedeniyle öne çıkıyor. Bunun yanı sıra sedan yerine kimi zaman da stationwagon araçlar tercih edilebiliyor.

En zor seçimse sedan ve SUV arasında oluyor çünkü şehir içi kullanımlarda büyük cüsseli SUV'ler kullanımının zor olacağı algısını yaratıyor. Ancak günümüz teknolojisi ve mühendisliği etkisinde artık bu araçları kullanmak da oldukça kolay. Küçük bir araçtan SUV'ye geçenler artık birkaç gün içinde yüksek kullanıma alışabiliyor fakat yanlış bir algı daha var. Yine büyük cüssesi neticesinde oldukça rahat bir sürüşe imkân tanıyacağını düşündüğünüz pek çok SUV'de yüksek yapısını denge tutmak ve devrilmemesini sağlamak için sedan modellere oranla daha sert süspansiyon sistemi tercih ediliyor.

Sedan ve SUV arasında seçim yapılacaksa bir diğer parametre de uzun yol. Burada alçak yapısı ile sedan modeller rüzgâra karşı daha az direnç gösterdiği için öne çıkıyor. Daha az direnç göstermesi hem yol tutuş kabiliyetini yükseltiyor hem de daha az yakıt tüketmesine imkân tanıyor.

Sedan SUV karşılaştırılmasında sonuca gelirsek sakin kullanımda geniş iç hacim ve yüksekliği ile güven veren SUV'ler bir adım öne çıkıyor. Ancak dinamik kullanımlarda şehirler arası yollarda ve çok kötü olmamak kaydı ile kötünün iyisi yollarda konfor istiyorsanız sedanlar bir adım önde.

Ancak benim tavsiyem Minivan, hafif ticari minibüs ve pick up'ları da taşıdığı tüm dezavantajlara rağmen seçeneklerinize dahil etmeniz.

Bu sınıftaki araçlar için artık hızlanma kabiliyetini oldukça iyi seviyelere çıkaran, çift kavramalı şanzımanlarla kombine edilmiş sessiz motorlara yer veren ve malzeme kalitesi de yeterli olarak görülebilecek birçok model var.

Bu dikkat çektiğim fosil yakıtlı modellere ülkemizdeki vergi sistemi dolayısı ile maksimum yüzde 15 vergi uygulanırken binek olan modellerde ise bu oran minumum yüzde 80. Ayrıca motor hacimine göre yüzde 220'ye kadar da çıkıyor. Dolayısı ile aynı motor ve aynı şanzımana yer verilen ayrıca iç kısımda dahi birçok parçası aynı olan bu modelleri göz ardı etmek pek de akıllıca değil.