Akit'ten AKP'li Meclis Başkanvekili Bilgiç'e ağır sözler

26 Ekim 2021 Salı, 10:38

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın AKP'li ve MHP'li birkaç ismin sanatçıların, siyasetçilerin, iş insanlarının, bürokratların, meslek grubu temsilcilerinin çatısı altında buluştuğu Büyük Kulüp'e 50’ye yakın AKP’nin ve MHP’nin önemli isimlerinin üye olduğunu söylemesini haberleştirdi.

Haberde, "AK Parti'nin dış kapısının dış mandallarından öte isim veremedi!" ara başlığı ise dikkat çekti. Bu bölümde, "Tanal, '50'ye yakın AK Partili var' deyip üç isim verebildiği listeye bir de Sürayya Sadi Bilgiç ile Muammer Güler'i ekledi. CHP'li Tanal'ın verdiği isimler, bugün AK Parti dışında kalmış, partinin dış kapısının dış mandallarından öteye gitmeyen isimler olması dikkat çekti." ifadeleri kullanıldı.

"MECLİS'E HAKARET ETTİ"

Akit'in haberinde AKP Isparta Milletvekili ve TBMM Başkavekili Süreyya Sadi Bilgiç için "Partinin dış kapısının dış mandalları" ifadelerini kullanması ise tepki topladı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Mahmut Tanal, "Bu çirkin nitelemeden dolayı Akit yönetimini kınıyor, Sn. Bilgiç’e dayanışma duygularımı iletiyorum." dedi.

Akit'in, Bilgiç üzerinden Meclis'e de hakaret ettiğini söyleyen Tanal şunları belirtti:

Yeni Akit, Bilgiç’i hedef alan ifadeyle Meclis’e de hakaret etmiş oldu.

Be hey lüks binalarda masa başı haberciliği yapan Yeni Akit! “Ak Parti’nin dış kapısının dış mandalı” diye küçük düşürmeye çalıştığınız Süreyya Sadi Bilgiç, 5 dönemdir Ak Parti’den milletvekili seçiliyor.

Partisi tarafından TBMM Başkanvekilliği koltuğuna layık görüldü.

Ha akla şu da gelmiyor değil: Ak Parti içindeki hangi fraksiyona, gruba yakınsın ki, Bilgiç’e saldırıyorsun Yeni Akit?

Ak Parti dışında kaldığını savunduğunuz eski bakan Abdulkadir Aksu ise “AKP’nin gözdesi” şeklinde hakkında haber yapılan biri. Aksu, kamu bankasının yönetimine getirildi.

Şaban Dişli de Erdoğan tarafından Hollanda’ya büyükelçi olarak atandı.

Ayrıca söz konusu ifadeniz, Ak Parti’nin kurucularına da hakarettir. İsimlerini sıraladığımız kuruculara “Partinin dış kapısının dış mandalı” diyorsunuz. Ak Parti’yi, Yeni Akit gibi yandaş medya organları bitirecek!