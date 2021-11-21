AKP İl Başkanı Ellibeş: Erdoğan dese ki, 'Emredersin Biden', dolar düşer
AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, dolar kurundaki yükselişi; “Recep Tayyip Erdoğan dese ki: Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron… Bunları yaparsak, dolar da euro da şu da bu da düşer mi? Yemin ediyorum düşer” sözleri ile değerlendirdi.
AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze’de; partisinin Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısında konuştu.
AKP’nin 20 yılı geride bıraktığını dile getiren Ellibeş, şunları söyledi:
“İkinci bir 20 yıla giriyoruz. Bir yeni 20 yılın başlangıcındayız. Gelecek 20 yılı muhalefetin eline bırakamayız, bırakmamalıyız. Bırakırsak yanlış yaparız. Bu 20 yılda yaptıklarımızı bir kalemde silip atarlar. Gelecekle ilgili hayalleri, vizyonları yok çünkü. Tek bir şeye odaklanmışlar, koro halinde bir şeyi söylüyorlar: O da AK Parti karşıtlığı, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Bu konuda hemfikirler. Başka vaatleri var mı? Yok. Çünkü onlara akıl veren, yöneten bir üst akıl var. Bunu gördük. Dün de biliyorduk, bugün de biliyoruz. Dünyadaki sömürgeci, emperyalist, Siyonist devletler söylüyor bunları. Bunu nereden çıkarıyorsunuz, derseniz hata edersiniz. Amerika Başkanı Biden ne demişti? Darbe ile deviremedik, muhalefete verdiğimiz destekle devireceğiz Recep Tayyip Erdoğan’ı. Niye istemiyorlar, dik durduğu için. Dünya 5’ten büyüktür, dediği için. Mazlum, mağdur dünyada kim varsa kolladığı için. İstemez bunlar.
“BİZİ SIRADAN BİR PARTİ SANIYORLAR”
Recep Tayyip Erdoğan dese ki: Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron, istediğini söyle biz yapalım, senin istediğin kadar nefes alalım, senin istediğin kadar oturalım, ayakta duralım. Bunları yaparsak; dolar da euro da şu da bu da düşer mi? Yemin ediyorum düşer. Ama ne oluruz? Bağımsızlığım nereye gider? Hürriyetimiz ne olur? Ayaklar altına düşer. Bizi euro ile yıkamazsınız, dolar ile deviremezsiniz. Yalanlarınızla bir şekilde bizi mağlup edemezsiniz. İnandık, iman ettik. Sevdamız var. Bizi sıradan bir siyasi parti olarak görüyorlar. Yanılıyorlar ama hâlâ farkında değiller. Bizim bir davamız var, dertliyiz. Dava partisiyiz biz. Kişiler gider, dava kalıcıdır. Büyük bedeller ödedik, ödeyeceğiz. ”
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