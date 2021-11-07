AKP’li başkan seçim döneminde belediye bütçesinden 2 milyon lira harcamış

07 Kasım 2021 Pazar, 10:11

Çakma UNESCO ödülü skandalıyla hafızalara kazınan Bursa'daki Osmangazi Belediyesi’nin AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde, seçim kampanyası için belediye kasasından yaklaşık 2 milyon lira harcadığı açığa çıktı. AKP’li Dündar’ın kanuna aykırı olarak seçim reklamları, gazete ilanları ve seçim müziği için belediye kasasından para harcadığı belirtildi.

Osmangazi Belediyesisi’nin 2019 yılındaki skandal harcamalarına yer verilen Sayıştay 2’nci Dairesi’nin 16 Şubat 2021 tarihli kararına ulaşıldı. Sayıştay kararına göre, AKP’li Dündar’ın “Seçim reklamı ve tanıtım giderleri belediye bütçesinden” karşılandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, AKP’li Dündar yaptığı savunmada kamu zararından sorumlu tutulmaması gerektiğini belirtse de Sayıştay, AKP’li Dündar ile yedi belediye personeli ve yöneticisinin 1 milyon 971 bin TL’lik kamu zararına neden olduğunu saptadı.

Sayıştay kararında, belediye bütçesinden 1 milyon 971 bin TL’nin son yerel seçimlerde AKP’li Dündar’ın şahsi seçim reklamında kullanıldığı belirtilerek bu paranın AKP’li Dündar ile yedi belediye yöneticisi ve personelinden tahsil edilmesine oy çokluğuyla karar verildiği ifade edildi.

37 AYRI HARCAMA YAPILDIĞI BELİRLENDİ

Sayıştay 2’nci Dairesi’nin kararına ilişkin itirazları değerlendiren Sayıştay Savcısı da belediye bütçesinden tam 37 ayrı seçim harcaması yapıldığını vurgulayarak kamu zararına dikkat çekti. Kararda, savcı görüşüne dair şu ifadeler yer aldı:

“Belediye başkanının şahsi seçim reklamı ve tanıtım giderlerinin belediye bütçesinden karşılandığı tespiti yapılması nedeniyle belirtilen sorumlular adına tazminine hükmedilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.”

SEÇİM MÜZİĞİ, REKLAMLAR VE GAZETE İLANLARI

Ayrıca Sayıştay kararından, siyasi partilere seçim giderleri ve diğer harcamaları için devlet yardımı yapıldığı da hatırlatılarak belediye başkanının şahsi seçim reklamı ve tanıtımı giderlerinin siyasi partiler veya aday tarafından karşılanması gerektiği vurgulandı. Sayıştay kararında 1 milyon 971 bin TL’lik kamu zararının detaylarına da yer verildi. Belediye bütçesinden para harcanarak seçim kampanyası için gazetelere ilan verildiği, seçim müziği hazırlatıldığı, YouTube’a ve Google’a reklamlar verildiği ifade edildi.

TEMYİZ KURULU’NA BAŞVURDULAR

AKP’li Belediye Başkanı Dündar’ın dışında 1 milyon 971 bin TL’lik zararın tahsil edilmesine karar verilen yedi belediye yöneticisi ile personeli 2 Ağustos tarihinde de Sayıştay Temyiz Kurulu’na başvurdu. Yapılan başvuruda, harcamanın mevzuata aykırı olmadığı, söz konusu paranın belediyenin rutin tanıtım faaliyetleri için harcandığı ve herhangi bir siyasi parti adına yapılmadığı savunulsa da Sayıştay Savcısı, “Temyiz talebinin reddedilmesi gerektiğini” belirtti.

PARTİLER HAZİNE YARDIMI DA ALIYOR

Osmangazi Belediye Meclisi’nin CHP Grup Sözcüsü Sefa Yılmaz ise yaptığı açıklamada, “Sayıştay’ın bu kararı ile Osmangazi Belediye Başkanı AKP’li Mustafa Dündar’ın 2019 yerel seçimlerinde, partisi ya da kendisi tarafından karşılanması gereken seçim çalışmalarına ilişkin harcamalarının 1 milyon 971 bin TL’lik kısmını belediye kasasından ödettiği anlaşılmaktadır. Sayıştay‘ın bu kararından anlaşılacağı üzere yapılan harcama tamamen hukuka aykırıdır. Ayrıca bilindiği üzere her seçim öncesi mecliste grubu bulunan siyasi partilere seçim çalışmalarında kullanılması amacıyla hazine yardımı da yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Seçime giren adayların seçim harcamaları, alınan hazine yardımlarından veya bizzat kendisi tarafından karşılanmalıdır” diyen CHP’li Meclis Üyesi Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: “Zaten seçim öncesi siyasi partilere yapılan hazine yardımındaki amaç da usulsüz para harcamalarının önüne geçmektir. Bu nedenle AKP’li Osmangazi Belediye Başkanının belediye imkânlarını seçimlerde kendi çıkarı doğrultusunda kullanması kabul edilemez. Belediye başkanı seçim masraflarını belediyeye ödetmek suretiyle, belediye çalışanlarını da zan altına bırakmaktadır. AKP’nin İstanbul seçimlerini kaybetmesine rağmen tekrar ettirmesinin nedenini şimdi daha iyi anlamaktayız.”