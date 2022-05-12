AKP'li belediyenin yardım verilerine de yansıdı: Gözler önüne serdi
AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yardım verileri, yoksulluğun boyutunu gözler önüne serdi.
Kamuya olan borç tutarı 30 Kasım 2021 itibarıyla 10 milyar 471 bin TL olan AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyet raporundaki verileri, ülkedeki ekonomik buhrana ayna tuttu.
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, geçen yıl toplam nüfusu 2 milyon 33 bin olan kentte, 290 bin 363 yurttaş sosyal yardım için belediyenin kapısını çaldı. İdare, “Ekonomik açıdan mağduriyet içinde bulunanların hayatlarını kolaylaştırmak” için 2021 yılında 171 milyon 486 bin TL sosyal yardımda bulundu.
ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ
Kentteki sosyal yardım başvurularında yıllar itibarıyla yaşanan artış da dikkat çekti. AKP’li belediyenin verilerine göre, 2018 yılında belediyeye toplam 21 bin 541 sosyal yardım başvurusu yapıldı. 2019 yılında yapılan sosyal yardım başvurusu sayısı ise kayıtlara 62 bin 246 olarak geçti.
2020 yılındaki sosyal yardım başvurusu sayısının ise 54 bin 827 olduğu bildirildi. Pandeminin ekonomik etkisini en yıkıcı şekilde hissettirdiği 2021 yılında ise sosyal yardım başvurusu sayısı dramatik bir artış kaydetti. Geçen yıl sosyal yardıma muhtaç olan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kapısını çalan yurttaşların sayısı, toplam kent nüfusunun yüzde 14’ünü oluşturdu.
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