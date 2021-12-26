AKP’li Tüfenkci fiyat düşüşü için tarih verdi
AKP'li Bülent Tüfenkci'den fiyatlar konusunda dikkat çeken bir açıklama geldi. Tüfenkci, "2-3 ay gibi bir süre içerisinde fiyatların da geriye gelmiş olduğunu göreceğiz" dedi.
AKP MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, partisinin 'Yeşilyurt İlçe Teşkilatını' ziyareti sırasında, döviz kurlarında düşüş yaşanmasına rağmen yüksekliğini koruyan fiyatlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Tüfenkci, "Tabi bu fiyatların geriye dönmesi biraz zaman alacak ama çok bir süre değil 2-3 ay gibi bir süre içerisinde fiyatların da geriye gelmiş olduğunu göreceğiz" dedi.
AKP'li vekilin asgari ücret konusuna da değindiği açıklaması şu şekilde:
“Askeri ücreti 4 bin 250 TL olarak, nete çektik. Bu çok önemli bir durum. Asgari ücrette vergiyi kaldırdık. Bu cumhuriyet tarihindeki hükümetlerin hayaliydi. Biz gerçekleştirmiş olduk. Sadece asgari ücret değil bütün çalışan kesimler için bunu sağlamış olduk. Bunu yazmalarını da önümüzdeki aylarda görmüş olacağız. Biz milletimizi ne enflasyona ezdirdik ne de hayat pahalılığına ezdirdik. Tabi bu fiyatların geriye dönmesi biraz zaman alacak ama çok bir süre değil 2-3 ay gibi bir süre içerisinde fiyatların da geriye gelmiş olduğunu göreceğiz."
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