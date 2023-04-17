AKP'nin seçim karargâhına dönüştü: Bakanlık çalışanlarına açıktan bu mesajı atıyorlar
AKP’den aday olan bakanlar, seçim etkinlikleri için bakanlık çalışanlarına mesaj gönderiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bugün katılacağı etkinlikler için bakanlık çalışanlarına mesaj gittiği ortaya çıktı.
AKP aday listelerinde 15 bakan Türkiye’nin farklı yerlerinde üst sıralarda aday gösterilmişti. O isimlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.
Halktv.com.tr'den Fırat Fıstık'ın haberine göre Kurum, bir taraftan bakanlığı sürdürürken bir yandan da seçim kampanyalarına devam ediyor.
Kurum’un bugün katılacağı etkinlikler, törenler için bakanlık çalışanlarına mesaj gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı İstanbul Finans Merkezi açılışı ve diğer etkinlikler için minibüs kaldırılacağı duyuruldu.
Kamu kaynaklarının israfıyla ilgili birçok eleştiri yapılıyorken AKP’den aday olan bakanlar, hem bakanlık kaynaklarını hem çalışanlarını seçim etkinlikleri için kullanmaktan çekinmiyorlar.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kilitli kapının ardında ahlaksız teklif
- İlhan Cihaner'den Muharrem İnce'ye yanıt
- Seçime 27 gün kala... Kur için 3 senaryo
- 'Muhalefetle 2. balayı olur'
- Prof. Dr. Özgür Demirtaş gerçek dolar kurunu paylaştı
- Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor
- İsmi ima bile edilmezken...
- Paramız nasıl pul oldu?
- Dolar/TL'de bir zirve daha
- Akar'a sert tepki: Kimi vuracaksınız?