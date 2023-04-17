AKP'nin seçim karargâhına dönüştü: Bakanlık çalışanlarına açıktan bu mesajı atıyorlar

Yayınlanma: 17.04.2023 - 14:54

Güncelleme: 17.04.2023 - 15:27

AKP aday listelerinde 15 bakan Türkiye’nin farklı yerlerinde üst sıralarda aday gösterilmişti. O isimlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Halktv.com.tr'den Fırat Fıstık'ın haberine göre Kurum, bir taraftan bakanlığı sürdürürken bir yandan da seçim kampanyalarına devam ediyor.

Kurum’un bugün katılacağı etkinlikler, törenler için bakanlık çalışanlarına mesaj gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı İstanbul Finans Merkezi açılışı ve diğer etkinlikler için minibüs kaldırılacağı duyuruldu.

Kamu kaynaklarının israfıyla ilgili birçok eleştiri yapılıyorken AKP’den aday olan bakanlar, hem bakanlık kaynaklarını hem çalışanlarını seçim etkinlikleri için kullanmaktan çekinmiyorlar.