Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 2 yaralı
Diyarbakır’da, iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralanırken, polis ekipleri olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
Olay, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 595. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında aralarında alacak verecek meselesinden husumet bulunan iki grup, aynı sokak üzerinde bir araya geldi. Grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kalabalık iki grup arasında pompalı ve tabancalı kavgaya dönüşen olayda 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen ekipler gruba müdahale etti. Ağır yaralı 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda pompalı tüfek ve tabanca mermi çekirdeği buldu. Yapılan incelemenin ardından mermi çekirdekleri incelenmek üzere polis ekipleri tarafından delil poşetlerine konuldu.
Polis olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı araştırma başlattı.
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