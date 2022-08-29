Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi: Yüzlerce kilogram soğan zarar gördü

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde alevlere teslim olan müstakil bir ev, kullanılamaz hale geldi. Yüzlerce kilogram soğan ise çıkan yangında zarar gördü.

İHA
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:12
Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi: Yüzlerce kilogram soğan zarar gördü
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Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde, gece saatlerinde Ferhat Akkaya’ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin tamamını sardı. Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Müstakil evin yanında bulunan yüzlerce kilogram soğan ise çıkan yangında zarar gördü. Söndürme çalışmalarının ardından Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.


Yangın Kırıkkale

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