"Aliağa halkı zehir gemisi Nae Sou Poulo’yu durduğu gibi atık tesislerini de durduracak"

03 Kasım 2022 Perşembe, 13:05

Ve aktör yine, yeni, yeniden AKP…



Bu öfkeleri hiç bitmeyecek eminim ben buna.

Öfkesinin yeni mağduru ise İzmir’in Aliağa ilçesi.

Aliağa’da endüstriyel atık depolama tesisi yapmak istiyorlar.

Yöre insanı, çevreciler ve STK’lar ise endişeli.

Haksız da değiller.

Neredeyse 7 ilin atığı bu bölgeye gelecek.

Projeye göre; depolama tesisinde yıllık 180.000 ton ile yaklaşık olarak 3 milyon 138 bin 537 metreküp cüruf işleme atıkları ve işlenmemiş cüruf depolanacak.

Tesis için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, “ÇED olumlu” kararı vermesi de ayrı bir muamma.

Gerçi bu karara şaşırdık mı?

Elbette hayır!

Allahtan duyarlı bir milletiz de yapılması planlanan tesise karşı çıkan yöre halkı ve sivil toplum örgütleri var.

Kararın durdurulması ve iptali için İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’na dava dilekçelerini verdiler bile.

Umarım Aliağa için hayırlı bir karar çıkar.

Çünkü 7 ilin endüstriyel atığının bu ilçeye getirilecek olması birçok hastalığın ve çok daha ölümün kapıda olduğu anlamına gelir, ben bunu ifade edeyim buradan.

Gemi söküm ve hurda tesisleriyle, asbestli gemilerle hava kirliliği sınırlarını çoktan aşan Aliağa’ya firmaların kazancı uğruna kıyılmasına izin verilmemeli artık.

Ne yazık ki bilerek ve isteyerek hayatlar yok edilmek isteniyor.

Unutmayın!

Çocuklarımızın geleceği yeşil alanlardır, su kaynaklarımızdır…

Lütfen bu saçmalığa bir son verin!

Aliağa’da yeni kirletici tesislerin kurulmasını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz!

Aliağa’da yaşayan herkes ülkemizin diğer şehirlerinde yaşayanlar gibi temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak istiyorlar.

Bir ve beraber olunur ise bu teşebbüsten vazgeçerler ve inanın yapamazlar.

Dik durur ve hukuk içerisinde itirazlarımıza devam edersek Aliağa’yı endüstriyel atık merkezi yapmaya cüret edemezler.

Aliağa halkı değil mi zehir gemisi Nae Sou Poulo’yu durdu.

Yürekten inanıyorum ki bu tesisleri de durduracaktır.

Benden söylemesi…















