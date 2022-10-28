Alman iş insanlarını 'miras' yalanıyla 2 milyon 700 bin Euro dolandıran Ayhan Yetim tutuklandı

28 Ekim 2022 Cuma, 16:23

Almanya'da 2007 yılında kuracağı fabrikaya ortak bulmak için gazete ilanı veren, İsviçreli Anton Dominik Staler'i iş insanı kılığına girerek İstanbul'a çağıran ve lüks otellerde konaklatıp lüks ciplerle gezdirdikten sonra fidye amaçlı kaçırarak günlerce konuşulan Ayhan Yetim, yakalandı.

İstanbul’da yaşayan Ayhan Yetim, Almanya'da faaliyet gösteren enerji şirketi sahiplerini arayarak kendisine yüklü miktarda miras kaldığını ancak bu parayı kullanabilmek için ülkeye yatırımcı çekmesi gerektiğini söyledi.

SAHTE BELGELERLE PARAVAN ŞİRKET

Yetim, bu şekilde iş insanlarına sahte belgeler göndererek paravan şirketler kurdurdu. Bu yolla yaklaşık 2 milyon 700 bin Euro'luk para gönderen iş insanları, şirketlerin paravan olduğunu anlayınca polise giderek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ayhan Yetim ve beraber çalıştığı tespit edilen 16 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul, İzmir ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız silah, bin 20 fişek, 2 kilo 556 gram marihuana ile dolandırıcılıktan elde edildiği düşünülen 96 bin 95 Euro ile 16 bin 130 dolar ele geçirildi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayhan Yetim’in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanırken 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 2 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.