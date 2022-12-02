Ameliyattan çıkan doktora saldırdı, 3 ay ev hapsi şartıyla serbest kaldı!

02 Aralık 2022 Cuma, 17:14

Olay, 30 Kasım tarihinde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. 50'li yaşlarında bir hasta göğsünde şiddetli ağrı şikayetiyle acil servise başvurdu.

Yapılan incelemenin ardından hastanın aort damarının yırtıldığı, yırtığın şah damarına kadar ilerlediği tespit edildi. Hasta acil olarak saat 08.00'de ameliyata alındı. 10 saat süren ameliyatın ardından akşam saat 18.00'de ameliyat bitti. Ameliyat sonrasında hasta yakınlarını bilgilendirmek isteyen doktor Mücahit Yasin Güctekin, hasta yakınlarının yanına gitti.

'SENİ ÖLDÜRÜRÜM' DİYE ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Yaklaşık 40 kişilik hasta yakınını bilgilendiren doktor Güctekin, yoğun bakıma doğru yöneldi. Bu sırada bir kişi 'Doktor, doktor' diye bağırdı. Hastayı görmek istediğini söyleyen kişiye doktor, Covid-19 önlemleri nedeniyle başhekimlik kararı olmadan görüş olmayacağını söyledi. Bunun üzerine hasta yakını cebinden çıkardığı kesici aletle 'Seni öldürürüm' diye bağırarak doktorun üzerine yürüdü. Kesici aleti gören doktor Güctekin, hızlıca kaçmaya başladı. Çevredekilerin elinden kurtulan hasta yakını hastane içerisinde 50 metre boyunca doktoru kovaladı. Doktora saldıran Lokman A. hasta yakınları tarafından tutularak, dışarıya çıkarıldı. Olay sonrasında doktor Mücahit Yasin Güctekin şikâyetçi oldu. Doktora saldıran şüpheli Lokman A. emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Akbaş, Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Lokman A. tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe, 3 ay süreyle ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Lokman A. hakimlikteki ifadesinde, şunları söyledi;

“Ben doktora herhangi bir kasıtla hareket etmedim. Üzerimde herhangi bir kesici alet yoktu. Seni öldürürüm diye de tehdit etmedim. Ben sadece babamı görmek istediğimi söyledim. Doktor bana cevap vermedi. Hemen eline telefonu aldı. 2 hemşire vardı onlarda telefonlarını ellerine aldı. Doktor uzaklaşmaya başlayınca bende arkasından gittim. Tek amacım babamı görmekti. EKG cihazına tekme atmadım. Kamera görüntülerine bakılırsa bu görülecektir. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Hakimlik aksi kanaatte ise adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakılmamı talep ediyorum."