Ankara metrosunda Çanakkale anonsu: “Başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı anıyoruz”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Ankara’daki metro ve Ankaray istasyonlarında Çanakkale Türküsü çalındı ve kutlama anonsları yayınlandı.

ANKA
18 Mart 2022 Cuma, 16:47
Ankara metrosunda Çanakkale anonsu: “Başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı anıyoruz”
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmayı unutmadı. Metro ve Ankaray istasyonlarında ananos yayınladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı anons şöyle:

Değerli vatandaşlarımız bağımsızlığımızın dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı kutluyor başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm vatan kahramanlarımız ve şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.”



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