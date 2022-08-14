Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Ankara Valiliği, yarın kentte beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.
Ankara Valiliği pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "15 Ağustos Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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