Ankara'da 10 bin 472 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 bin 472 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 bin 472 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
KOM Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 03.11.2022 günü Yenimahalle ilçesinde yapılan çalışmalarda T.C.K 188 suçundan 1 şahıs yakalanmış, 5 bin 320 adet Galara uyuşturucu hap, 5 bin 152 adet Regapen uyuşturucu hap, olmak üzere 10 bin 472 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı" denildi.
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