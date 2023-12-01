Ankara'da acı olay: Polis memuru yere düşürdüğü silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Ankara’nın Mamak ilçesinde bir polis memuru, yere düşürdüğü silahından çıkan merminin kendisine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Ankara'nın Mamak ilçesi Altıağaç Mahallesi’nde meydana gelen olayda, polis memuru Hamit Bıçak, evindeki gardıropta bulunan tabancasını almak isterken yere düşürdü.
Düşen tabancanın ateş alması sonucu mermi, Bıçak’ın karnına isabet etti. Polis memurunun eşinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen Hamit Bıçak kurtarılamadı.
Savcının yaptığı incelemenin ardından Bıçak’ın cansız bedeni Keçiören Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Bıçak’ın iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
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