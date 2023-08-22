Ankara'da 'kız alıp verme' kavgası: 3 yaralı

Ankara'da kız alıp verme konusundan kaynaklanan nedenlerle husumetli olan iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 08:52
Ankara'da 'kız alıp verme' kavgası: 3 yaralı
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde, dün akşam saatlerinde 'kız alıp verme' yüzünden husumetli oldukları öğrenilen iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu taraflar kesici aletlerle birbirine saldırdı.

KOLLUK KUVVETLERİ MÜDAHALE ETTİ

Çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan 3 kişi hastaneye sevk edilirken, ihbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan şüphelileri tespit etti.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından irili ufaklı çok sayıda kesici alet bulundu. Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 


Ankara kavga

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