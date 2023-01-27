Ankara'da otomobil şarampole devrildi; eski belediye başkanı, eşi ve torunu yaralandı
Ankara'da, şarampole devrilen otomobilin sürücü eski Beypazarı Belediye Başkanı İbrahim Demir (70) ile eşi Mürüvvet Demir ve torunları Ela Ölmez (16) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ankara- Beypazarı kara yolu Gömleksiz Köprüsü yakınlarında meydana geldi.
Eski Beypazarı Belediye Başkanı İbrahim Demir yönetimindeki 14 EG 243 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü Demir, eşi Mürüvvet Demir ve torunları Ela Ölmez yaralandı.
Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan'ın adaylığı mümkün değildir'
- ‘Parti görüşü gibi aktarmış’
- Cumhur İttifakı'na soğuk duş!
- İYİ Parti'den 'Cihan Paçacı' açıklaması
- Kadınlığı sömüren AKP’li
- Sinan Ateş suikastı sonrası istifalar 17 bine dayandı
- Sinan Ateş cinayetinde yeni perde!
- İYİ Partili Paçacı görevinden istifa etti
- AKP'den altılı masaya yanıt
- 6’lı masanın en zor toplantısı oldu