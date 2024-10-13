Ankara'da otomobil, traktöre çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.
Feci kaza, dün saat 19.20 sıralarında Nallıhan- Mudurnu karayolu Bozyaka Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Nallıhan istikametinden Mudurnu istikametine seyir halinde olan Hulusi Deliktaş (59) yönetimindeki 34 NR 7592 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen M.K. yönetimindeki 06 NAT 80 plakalı traktöre arkadan çarptı.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Hulusi Deliktaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Otomobilde yaralanan 3 kişi ile traktör sürücüsü M.K. ise sağlık ekiplerince Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hulusi Deliktaş'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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