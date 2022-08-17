Ankara'daki kaçakçılık operasyonları: 20 zanlı yakalandı
Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 20 zanlı gözaltına alındı. Şahısların Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.
MATERYALLERE EL KONULDU
Ekipler, 8-14 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonlarda 4 bin 40 sahte bandrol, 1110 paket kaçak sigara, 223 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 72 kilogram kaçak tütün, 15 kaçak cep telefonu, 2 sigara sarma makinesi ve 254 bin 20 makaron ele geçirdi.
Operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.
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