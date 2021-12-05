Annesine 'bunlar beni vuracaklar' mesajı attı, 1 ay sonra öldürüldü

05 Aralık 2021 Pazar, 15:30

Olay, 25 Kasım gecesi, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Ulaş Çelikten, arkadaşlarıyla bir mekanda içki içip, çıkışta eniştesi M.T. (50), yeğeni Mehmet Şükrü Cirit ve arkadaşı M.Ş. ile karşılaştı. Araları bozuk olan Çelikten ile Cirit, burada tartıştı. Çıkan kavgada Cirit, tabancasını çekip, otomobiline yönelen Çelikten'e peş peşe ateş ettikten sonra kaçtı.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI

M.T., kanlar içinde yığılan Ulaş Çelikten'i kendi otomobiliyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüp, acil servise bıraktıktan sonra kaçtı. Vücuduna 5 mermi isabet eden Çelikten, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, cinayet şüphelisi Mehmet Şükrü Cirit'i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, ertesi gün Cirit’i ve arkadaşı M.Ş.’yi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde yakaladı. İzini kaybettiren M.T.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Cirit ise tutuklandı.

Polisin araştırması sonucu Mehmet Şükrü Cirit'in dayısı M.T. ile Ulaş Çelikten'in ablası R.T.’nin (32) evli ve aralarının kötü olduğu, Mehmet Şükrü Cirit ve Ulaş Çelikten'in de taraf olarak olayla ilgili tartışıp küfürleştiği, aralarında oluşan husumet nedeniyle Cirit'in cinayeti işlediği öğrenildi.

'AZMETTİRİCİNİN ENİŞTE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Bu arada Ulaş Çelikten'in öldürülmeden yaklaşık 1 ay önce annesine 'Ben gideceğim. Bunlar beni vuracaklar. Gitmem gerekiyor' mesajı attığı ortaya çıktı. Ulaş Çelikten'in ağabeyi Doğan Çelikten "Ulaş, eniştem ile sorun yaşadı. Bu yüzden eniştemin yeğeni olan katil zanlısı ile tartışıp küfürleştiler. Ulaş, bir tanıdığın evine sığındı. Anneme 'bunlar beni vuracaklar' diye mesaj atınca aile büyükleri araya girip, barıştırdı. 1 ay sonra da bu olay yaşandı. Ulaş’ın katiliyle yaşadığı hiçbir problem yoktu. Azmettiricinin enişte olduğunu düşünüyoruz. Hastaneye götürüp kaçan da kendisidir. Suçluların hak ettikleri cezayı almasını istiyorum" dedi.