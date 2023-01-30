Antalya'da 7 patenlinin tehlikeli yolculuğu

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 17:02

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 17:34

Antalya'nın Dumlupınar Bulvarı'nda paten yapan bir grup genç, yokuş yukarı üst geçitten geçebilmek için seyir halindeki otomobile tutundu.

Başka patenli bir genç ise araca tutunan diğer arkadaşlarına yetişmeye çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Köprü korkuluklarına tutunan başka bir patenli genç de kameralarca görüntülendi.

Görüntülerde aracı kullanan kişi, "Adam görmüyor mu ki bunları?" derken, patencileri cep telefonu ile kaydeden kadın, "Arkasından çekil. Fren yapar, çocuğun birini ezeriz" diyerek arkadaşını uyardı.Uyarının ardından sürücü, şerit değiştirmeye çalıştı.

Kente geçen yıl 25 Nisan'da Avni Tolunay Caddesi'nde yaşanan kazada özel halk otobüsüne tutunan 13 yaşındaki Emin A., arka tekerleğin altında kalarak yaşamını yitirdi, arkadaşı İskender O. ise kolundan yaralanıp hastaneye kaldırılmıştı.